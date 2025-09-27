マイファスHiro＆山本舞香、“初の夫婦共演”で結婚秘話明かす 交際からプロポーズはすぐに「ひっくり返りました」
ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル Hiroが、27日放送の日本テレビ系『ANOTHER SKY（アナザースカイ）』（後11：00）に出演し、MCを務める山本舞香と“初の夫婦共演”を果たした。
【写真】祝！夫婦初共演…スタジオで笑顔を見せるHiro＆山本舞香
今回のHiroは、幼い頃から家族や一人でも過ごした思い出の地・沖縄・西表島。知人のペンションを訪ね、海釣りや鍾乳洞探検、マングローブ林や滝を巡り、大自然の中で童心に返るひとときを過ごした。
芸能一家に生まれたHiroは、家族と過ごす時間が少なかった幼少期をさみしさを正直に明かしながら、山本との結婚について言及。「形を変えたかったんです。彼氏彼女という口約束の関係から、家族というさらに深い枠組みに入れた方が、舞香ももっと心を開いてくれるし、僕も本心で向き合えて、今新しく自分なりの家族の形を作れたことが僕の人生の第2歩目なのかなって思いますね」と語った。
また番組冒頭では2人のなれそめも明かされ、交際に至るまでの交友関係が4〜5年続いたことが明かされた。ただ交際からプロポーズはすぐだったそうで山本は「すぐにプロポーズしてもらったときはひっくり返りました」と語った。
Hiroは、ロックバンド・MY FIRST STORYでボーカルを担当。2012年4月、『MY FIRST STORY』でデビュー。父は歌手の森進一、母は森昌子さん、兄はONE OK ROCK（ワンオク）のボーカル・Taka。
山本は1997年10月13日生まれ、鳥取県出身。『鳥取美少女図鑑』に掲載された写真がきっかけでスカウトされる。2011年、「三井のリハウス」第14代目リハウスガールでCMデビュー。同年、ドラマ『それでも、生きてゆく』で俳優デビュー。『忍者に結婚は難しい』（23年）、ドラマ『今日からヒットマン』（23年）などに出演している。
2人は2024年10月13日に結婚を発表していた。
