¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï27Æü¡¢¹ð¼¨¸å½é¤Î½µËö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£5¸õÊä¤ÏÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤ÎÅêÉ¼¤Ï¤¬¤¤ÎÅêÈ¡´ü¸Â¤¬10·î1Æü¤ËÇ÷¤ë¤Î¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤Ç»ë»¡¤ä¹Ö±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù»ý³ÈÂç¤òÁÊ¤¨¤¿¡£Ìë¤Ë¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤ÇÆ¤ÏÀ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÅÞºÆ·úºö¤äÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤ò½ä¤êÏÀÀï¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÃÕÆâ»Ô¤Ç¹Ö±é¤·¡ÖËÉ±ÒÈñ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±»Ô¤Î¼«±ÒÂâ»ÜÀß¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¼ã¼ê¤ÎÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ÏÅÔÆâ¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤òË¬¤ì¡¢Í¹ÊØ»ö¶È¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤ÏÌë¤ÎÏÀÀï¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£