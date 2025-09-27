¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼É¸½àÅëºÜ¤ÎChromium¥Ù¡¼¥¹¥Ö¥é¥¦¥¶¡ÖHelium¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¡ÖHelium¡×¤ÏGoogle Chrome¤ÈÆ±¤¸¤¯Chromium¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëPCÍÑ¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¡¢¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥¯³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Î¡ÖuBlock Origin¡×¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê²èÌÌÊ¬³äÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤ÈÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤¬Ê£¿ôÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ·ÚÎÌ¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Helium Browser
https://helium.computer/
¡Ö¤´ÍøÍÑ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Öx86_64¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡£¤Ê¤ª¡¢Helium¤Ï¼«Æ°¹¹¿·¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Chromium¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼êÆ°¤Ç¹¹¿·¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ï¼«Æ°¤Ç¿Ê¤ß¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤Ä¤ÈHelium¤¬µ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£½é²óµ¯Æ°»þ¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÀßÄê¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡ÖUse defaults(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀßÄê¤ò»È¤¦)¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÙ¤«¤¤ÀßÄê¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÖConfigure¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
Helium¤Î¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¾åÉô¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ë¸¡º÷¥¯¥¨¥ê¤äURL¤òÆþÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢º¸¤¬³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Google Chrome¡¢±¦¤¬Helium¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡£Google Chrome¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥È¾åÉô¤ËÂç¤¤á¤Î¹¹ð¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹°ìÍ÷¤Ë¤â¹¹ð¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Helium¤Ç¤Ï¹¹ð¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Helium¤Ë¤Ï¹¹ð¥Ö¥í¥Ã¥¯³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Î¡ÖuBlock Origin¡×¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Google Chrome¤Ë³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÆþ¤ì¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¹¹ð¤ä¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£Cookie¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¤Îºî¶È¤Ê¤·¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
YouTube¤ÎÆ°²è¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Google Chrome¤Ç¤ÏÆ°²è¤ÎÁ°¤Ë¹¹ðÆ°²è¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Helium¤Ç¤Ï¹¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤º¤¹¤°¤Ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Helium¤ÎUI¤ÏGoogle Chrome¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Google¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤òÍ×µá¤·¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÉÔÍ×¤Êµ¡Ç½¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤ä¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤»¤º¡¢¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤ËÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Êµ¡Ç½¤Î¤ß¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Helium¤Ï»È¤¤Â³¤±¤Æ¤âÆ°ºî¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¾ÊÅÅÎÏ²½¤·¤¿¡ÖºÇ¿·¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â·ÚÎÌ¤Ê¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢º¸¤¬Google Chrome¡¢±¦¤¬Helium¤Ç¡¢Æ±¤¸GIGAZINE¤Îµ»ö20¸Ä¤ò¥¿¥Ö¤Ç³«¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¿¥¹¥¯¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Google Chrome¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Helium¤ÎÊý¤¬·ÚÎÌ¤ÇÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ö¤ò³«¤±¤Ð³«¤¯¤Û¤É¡¢Helium¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Google Chrome¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢Helium¤Ë¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Google Chrome¤Ç³¤³°¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¾ì¹ç¡¢GoogleËÝÌõ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¸Á´ÂÎ¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Helium¤Ç¤ÏËÝÌõµ¡Ç½¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Helium¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎChromium³ÈÄ¥µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¡Ç½¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Helium¤Ç¤Ï¸¡º÷¥¯¥¨¥ê¤ÎÁ°¤ËÆÃÄê¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»È¤ï¤º¤ËÌÜÅª¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡Ö!bangs¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ë¡Ö!chatgpt¡×¤ÈÆþÎÏ¤·¤Æ¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖChatGPT¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
¥¢¥É¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ë¡ÖChatGPT¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤ÎÌë¤´¤Ï¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¤·¤Æ¡×¤ÈÆþÎÏ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò·ÐÍ³¤»¤º¤ËÄ¾ÀÜChatGPT¤¬³«¤¤¤Æ²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£!bangs¤ÏÂ¾¤Ë¤âWikipedia¤Ê¤é¡Ö!w¡×¡¢GitHub¤Ê¤é¡Ö!gh¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë1Ëü3000¼ïÎà°Ê¾åÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢!bangs¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÐ±þ¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
HeliumÆÃÍ¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶Æâ¤Ç¥¿¥Ö¤òÊ¬³äÉ½¼¨¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ö¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Ê¬³äÉ½¼¨¤Ë¥¿¥Ö¤òÄÉ²Ã¡×¤òÁªÂò¡£
¸½ºß³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ê¬³äÉ½¼¨¤·¤¿¤¤¥¿¥Ö¤òÁªÂò¡£
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÃæ¤Ë°Û¤Ê¤ë¥µ¥¤¥È¤òÊÂ¤Ù¤ÆÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Helium¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢GitHub¤Ç¾ÜºÙ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GitHub - imputnet/helium: Private, fast, and honest web browser
https://github.com/imputnet/helium/#platform-packaging