¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÃæÂ¼¹¸¡¡ÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤«¤é¡Ö4ÈÖ¡×¡Ä¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¤ÎÃæ¤Ç¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½1À¾Éð¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡Ê35¡Ë¤Ï27Æü¡¢À¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2»Íµå¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¹¶¼é¤Ç¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¡¡5·î15Æü¤Ë½é¤á¤ÆÇ¤¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯4ÈÖ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°ì¶Ú18Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ÃæÂ¼¤¬¡¢¼çÎÏ¤Î¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ëÃæ¤ÇµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÂåÂÇ¤Ç70ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨¡¦203¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³«ËëÁ°¡¢È¼¸µÍµ¥á¥ó¥¿¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¤Ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¡£°ìÎ®ÂÇ¼Ô¤Ç¤â7³ä¤ÏËÞÂà¤ÎÀ¤³¦¡£´öÂ¿¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ¬¤ÎÃæ¤Ë°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢·ë²Ì¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·ÌÂ¤¤¤ò¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¡ÖÂåÂÇ¤Ç¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤â¼ÙÇ°¤òÊ§¤¦¤Î¤ËÎÉ¤¤ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÂåÂÇ¤Ç¤â6·î7Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ä8·î20Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤â¡È¿ÍÀ¸¤Ï¥Í¥¿¤Å¤¯¤ê¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÁÛÁü¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢À¸¤¤¶¤Þ¤ò¸«¤»¤¿¡£