Disney×MUS♡WINNIE THE POOH COLLECTION

「MUS（エムユーエス）」が贈るDisneyコラボレーションシリーズから、2025AW「WINNIE THE POOH COLLECTION」が10月1日（水）に登場します。アーカイブアートを大胆に落とし込んだフィッシングジャケットや、プーさんと仲間たちを刺繍で表現したコーデュロイのオーバーオールなど、細部までこだわったラインナップです。

プーさんと仲間たちが主役の新作

WINNIE THE POOH COLLECTION

「WINNIE THE POOH COLLECTION」では、『プーさんと大あらし』に登場するキャラクター「ズオウとヒイタチ」をプリントしたフィッシングジャケットやスウェットがラインナップ。

さらに、プーさん、ティガー、ピグレット、イーヨーが仲良くハグする姿を刺繍したコーデュロイ素材のオーバーオールも展開されます。

どのアイテムもプーさんの世界観を大切にしながら、今季らしいクラシカルなテイストを加えた特別な仕上がりです。

MICKEY & FRIENDSの冬支度アイテム

MICKEY & FRIENDS

MICKEY & FRIENDSからは、雪をボア素材やラインストーンで表現したスウェット、スポーティーなロゴと大胆なプリントが目を引くフーディなどが登場です。

また、ミッキーとミニーが寄り添う姿をレトロに編み込んだニットカーディガンなども。ハート型のボタンが遊び心を添え、着るだけで気分が高まります。

性別や世代を問わず取り入れやすく、冬のカジュアルコーデにぴったりのアイテムがそろいます。

発売日・販売店舗・EC情報

「Disney SERIES CREATED by MUS」WINNIE THE POOH COLLECTIONは2025年10月1日（水）より発売。

The SHEL’TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店B1F、MOUSSY各店（ららぽーと横浜、TOKYO-BAY、EXPOCITY、ラゾーナ川崎プラザ）にて展開されます。

オンラインではSHEL’TTER WEBSTOREとZOZOTOWNで購入可能。商品は数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

季節を彩るDisney×MUSの特別な一着♡



今回のコレクションは、プーさんやミッキーたちが日常に笑顔と温もりを届けてくれるラインナップ。

刺繍やボア、ラインストーンなど素材やディテールにこだわったアイテムは、秋冬コーデをぐっと華やかにしてくれます。

限定発売だからこそ手に入れたい、物語をまとうような特別な一着。この秋冬、DisneyとMUSが贈る世界観をぜひ纏ってみてはいかがでしょうか♪