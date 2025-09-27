ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Î»ÒÆóÀéæÆ¡Ê¤Ë¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°½ÐÀÊ¡¢ÈùÌ¯¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¾Ð¤¤Í¶¤¦
¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬27Æü¡¢MBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µºÊÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Î»Ò¡¢ÆóÀéæÆ¡Ê¤Ë¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Öº£Æü¡¢²¶ÏÃ¤µ¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤Ï¡¢ÆóÀéæÆ¤Î·ëº§¼°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¶¦±é¤ÎÂ¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¡¢²ÃÆ£µª»Ò¡¢ÊÝÅÄ·½¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£
ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ç¡¢¤µ¤ó¤Þ¤È¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¤¬½ÐÀÊ¡£¥¸¥ß¡¼¤¬´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤Ç¥°¥À¥°¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬ÅÐ¾ì¡£Éã¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬Éã¿Æ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¡¢¥é¥¹¥È¤ÏÂçÃÝ¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤òÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·ëº§¼°¤ÏÎ¾²È¹ç¤ï¤»¤ÆÌó80¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¿ÆÂ²¾Ò²ð¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÂçÃÝ¤µ¤ó¤¬Á´Éô¾Ò²ð¤·¤Æ¡£²¶¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ØËÍ¡¢¿ÆÂ²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¤À¤±¤Î¡£²¿¤Ç²¶¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÆóÀéæÆ¤â¤¹¤´¤¤Çº¤ó¤À¤Î¤Ï¤½¤³¤ä¤Í¤ó¡£¼Â¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢µÁÍý¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡È¥Ü¥¹¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬Î¥º§¤·¤¿¡£¤µ¤¡¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤ä¤Í¤ó¡×¤È¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êì¿Æ¤È¤â¤¹¤Ç¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÈùÌ¯¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Á¤é¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤ÆÂçÃÝ¤µ¤ó¤âÂçÃÝ¤µ¤ó¤ÇÎä¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¿ÆÀÌ°·¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥¦¥±¤¿¤¡¡×¤ÈÂçÃÝ¤ÎÎä¤¿¤¤È¿±þ¤¬¥¦¥±¤¿¤³¤È¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¸þ¤³¤¦¤Î¿ÆÂ²¤Î¿Í¤â¡ØËÍ¤Ï¤ª¶â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ½¦¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤½¤ì¡¢½¦¤Ã¤¿¤é¤¢¤¤Þ¤»¤ó¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡£À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¨¤¨¤â¤ó¤«¤âÇº¤à¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¤È¤³¤ä¤«¤é¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¹¥Æ¥¤Ê·ëº§¼°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤äÂçÃÝ¡¢¿·ÉØÂ¦¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂçÃÝ¤µ¤ó¤ÎËå¤µ¤ó¤Ï¡Ø´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£¡Ø²¿¤Ç¤½¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤«¤º¤Ã¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«²¶¤Ëº¨¤ß¤¢¤ë¡£Î¥º§¤·¤ÆÍÛµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ë²¶¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ë¤ä¤ó¡£²ÈÂ²¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ë¤«¤é¡¢Ê¢Î©¤Ä¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£