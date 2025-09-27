³«ËëÀï»Ïµå¼°¤Î¾å¸ÍºÌ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò½ËÊ¡¡ÖËèÆü¥É¥¥É¥¡Ä¶»¤¬¥¢¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½÷Í¥¤Î¾å¸ÍºÌ¡Ê40¡Ë¤¬27Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹ÃÂÀ¸20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡1Àï1Àï¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°³§¤µ¤Þ¤Î¥×¥ì¡¼¤ËËèÆü¥É¥¥É¥¡Ä¶»¤¬¥¢¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥«¥¬¡¼¥ë¡¦¾å¸ÍºÌ¤è¤ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¾å¸Í¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢º£µ¨¤â05Ç¯¤È07Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ³«ËëÀï¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£