¡¡¢¡À¾Éð1¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö1¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬À¾Éð¤ò²¼¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³21ÅÙÌÜ¡ÊÆî³¤¡¢¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤«¤é¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤¿¿ù»³°ì¼ù¤¬Äù¤á¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë30¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤Æ¡¢Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ëÏÓ¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ì²ó½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¡¢¥°¥é¥Ö¤òËÜÎÝÊý¸þ¤ØÊü¤êÅê¤²¡¢³¤ÌîÎ´»Ê¤òÊú¤¤«¤«¤¨´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤¬À¤³¦°ì¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸«¤»¤¿¥°¥é¥ÖÅê¤²¤Ð¤ê¤Î¹ë²÷¤Ê´î¤ÓÊý¡£¿ù»³¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È³¤Ìî¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢°ì±þËÍ¤¬Êú¤Ã¤³¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ìµ»ö¥°¥é¥Ö¤Ï²ó¼ý¤·¤¿¤³¤È¤âÅº¤¨¤¿¡£