¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç19°Ì¤È¶ìÀï¤¹¤ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï27Æü¡¢¥°¥ì¥¢¥à¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Î²òÇ¤¤È¥Ì¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¥µ¥ó¥È¿·´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ïº£Ç¯1·î¤Ëºòµ¨¥ê¡¼¥°Àï14°Ì¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£2Éô¹ß³Ê¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î14°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é1¾¡4ÇÔ¤È¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï²òÇ¤È¯É½¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¥µ¥ó¥È¿·´ÆÆÄ¤¬3Ç¯·ÀÌó¤Ç½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£29Æü¤Î¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÀï¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë½Ð¿È¤Î¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¥µ¥ó¥È¿·´ÆÆÄ¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Î³Î¼¹¤Çº£·î8Æü¤Ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥àF¤Î´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ºòµ¨¤Ï¸Å¹ë¤ò°ì»þ¾å°ÌÁè¤¤¤ËÆ³¤¡¢7°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç²¤½£¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡²òÇ¤¤«¤é19Æü¤Ç¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àºÆ·ú¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤òÂåÉ½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£ÌÜÉ¸¤Ï¥Á¡¼¥à¤«¤éºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë·üÌ¿¤ËÆ¯¤¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£»Å»ö¤Ï´û¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£