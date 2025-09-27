¡ÖÀìÂ°¤Î¤È¤¤è¤ê²Ô¤°¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦°©Âô¤ß¤æ¡¢¡È´ë²èÃ±ÂÎ¡ÉÅ¾¸þ¸å¤ÎµëÍ¿¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡9·î20ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦°©Âô¤ß¤æ¤¬¼«¿È¤ÎµëÍ¿¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉþ¤òÃ¦¤¤¤À°©Âô¤ß¤æ¤Î»Ñ¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡°©Âô¤Ï¡¢²¦Æ»¤Î¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤«¤é´ë²èÃ±ÂÎ½÷Í¥¤Ë³èÆ°¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¿ô¤¬Áý¤¨¡¢¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÖÀìÂ°¤Î¤È¤¤è¤ê¤âÀäÂÐ¤ËÂ¿¤¯²Ô¤´¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ýÆþÁý¤òÇ§¤á¡¢¡Ö´ë²èÃ±ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤¤¤¿¤¤Ê¿¶Ñ1.5ÇÜ¤Ç¡¢Ä´»Ò¤¤¤¤¤È¤¤Ï2ÇÜ¤°¤é¤¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÀìÂ°½÷Í¥¤Ï·î¼ý100Ëü±ß¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°©Âô¤Î·î¼ý¤Ï150Ëü±ß¤«¤é200Ëü±ß¤À¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£