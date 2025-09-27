¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS ¤ß¤É¤³¤í¡ÛÃ»µ÷Î¥¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Çú¤¼¤ëÇÏ¤Ï¸½¤ì¤ë¤«
¡ÚÍ½ÁÛÇÛ¿®¡Û½©¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È²¦·èÄêÀï¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¡×¤ò¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¡ª¥¥ã¥×¥Æ¥óÅÏÊÕ¤Î¼«Ê¢¤ÇÌÜ»Ø¤»100Ëü±ß¡ª
Âè59²ó¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS ¤ß¤É¤³¤í
½Ö¤¤¹¤éµö¤µ¤ì¤Ê¤¤70ÉÃ―― Ã»µ÷Î¥ºÇ¶¯ÇÏ¤ò·è¤á¤ë°ìÀï¤Ç¤¢¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤Ï¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤Ç²¦ºÂ¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤ï¤º¤«70ÉÃ¤ÎÃæ¤Ë°ì½Ö¤À¤±"Çú¤¼¤ë"ÇÏ¤À¤±¤Ë¾¡Íø¤Î½÷¿À¤¬Èù¾Ð¤à¡£
Îã¤¨¤Ð2020Ç¯¡£¥¹¥¿ー¥È¤Ç½ÐÂ¤ÎÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤Ï4³Ñ15ÈÖ¼ê¤ÈÄÌ¾ï¤Ê¤é¤ÐÀäË¾Åª¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ÆÁ°¤ò¹Ô¤¯ÇÏ¤¿¤Á¤ò¤´¤Ü¤¦È´¤¡£
¥ìー¥¹¾å¤¬¤ê35ÉÃ5¤ÎÃæ¤ò33ÉÃ6¤È¤¤¤¦2ÉÃ¶á¤¯Â®¤¤»þ·×¤òÃ¡¤¤À¤·¤Æ½÷²¦¤ÎºÂ¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºòÇ¯¡£¹â¾¾µÜµÇ°¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ë¥ë¥¬¥ë¤¬Á°È¾3¥Ï¥í¥ó32ÉÃ1¡¢2¥Ï¥í¥óÌÜ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï9.9ÉÃ¤È¤¤¤¦Ä¶¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤Ë²²¤»¤º¤Ë3ÈÖ¼ê¤ËÉÕ¤±¤ÆÎ®¤ì¤Ë¾è¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
Àè¹Ô¤·¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤¬Á´ÌÇ¤·¤¿Ãæ¤Ç¤¿¤À1Æ¬¡¢²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤Ï¥¹¥¿ー¥ÈÄ¾¸å¤ËÇú¤¼¡¢Â®¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾¡°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿ー¥ÈÄ¾¸å¤Ë¤·¤í¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤í¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤òÀ©¤¹¤ëÇÏ¤Ï¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¡¢Çú¤¼¤ë¤Î¤À¡£º£Ç¯¤â¤½¤ó¤ÊÇÏ¤¬¤³¤Î¥ìー¥¹¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢£¥µ¥È¥Î¥ìー¥ô
º£Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤Ç¼çÌò¤ÎºÂ¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥È¥Î¥ìー¥ô¤À¤í¤¦¡£
¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤«¤é500¥¥í¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç½ÅÀï¼Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÇÏÂÎ¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹ÁÇ·Ú¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éÃ»µ÷Î¥ÀïÀþ¤ÇÂæÆ¬¡£
4ºÐ¤Î²Æ¤Ë¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥È½Å¾Þ¤Ç2¾¡¤òµó¤²¤ÆºòÇ¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤Ç¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î7Ãå¡£Â®¤¹¤®¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÂ¤ÎÇÏ¤Ê¤é¤³¤³¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥µ¥È¥Î¥ìー¥ô¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë3Ãå¤Ë·òÆ®¤·¡¢5ºÐ½ïÀï¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç¤Ï³°¤«¤é°ìµ¤¤Ë¿¤Ó¤Æ¾¡Íø¡£
¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥â¥ì¥¤¥é¤È¤È¤â¤ËGⅠ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÉã¥íー¥É¥«¥Ê¥í¥¢¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÉã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤ÎÃ»µ÷Î¥GⅠ¤ËÌ·Àè¤ò¸þ¤±¡¢¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥ºSP¡¢¥¯¥¤ー¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤¥¸¥å¥Ó¥êーS¤Ç¤È¤â¤Ë2Ãå¡£
ÀË¤·¤¯¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤â¤È¤É¤í¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤ÆºÆ¤Ó·Þ¤¨¤ë½©¤ÎÃæ»³¡£¥íー¥«¥ë¤ÎG3¤òÏ¢¾¡¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·±Ô¤ÏÀ¤³¦¤ËÌ¾¤À¤¿¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤ÇÉã¤¬Ã£À®¤·¤Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È½Õ½©À©ÇÆ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¢£¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã
°ìÅÙ¤ÏÄÏ¤ó¤À¥¹¥×¥ê¥ó¥È²¦¤ÎÄº¤òºÆ¤Ó¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤È¥ë¥¬¥ë¤À¡£
¥½¥À¥·¤ÎËå¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤Ï2ºÐ»þ¤«¤éµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿»Ð¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢°ìÀï°ìÀï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ§¤ß¤·¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤4ºÐ¤Î²Æ¤Ë¥ªー¥×¥óÆþ¤ê¡£
ËÌ¶å½£µÇ°2Ãå¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÄ©¤ó¤À2Ç¯Á°¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤Ç¹¥°Ì¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥Þ¥Ã¥É¥¯ー¥ë¤È¤ÎßõÎõ¤Ê¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤ÆGⅠÀ©ÇÆ¡£
»Ð¤ÎÈË¿£Æþ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã»µ÷Î¥³¦¤Î½÷²¦¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¡¢¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
Ëè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¹¥°Ì¤«¤éÎ®¤ì¤Ë¾è¤ê¡¢Ä¾ÀþÁá¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¾å°Ì¤òÁè¤¦¤â¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï²¿¤«¤Ëº¹¤µ¤ì¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÁ°¤ò¹Ô¤¯¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¤È¤é¤¨¤¤ì¤º¡£
¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤òÀ©¤·¤Æ¤«¤é¤Î5ÀïÃæ¡¢4Àï¤Ç·Ç¼¨ÈÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢ÂÐ¤·¤¿¤Î¤Ï1ÅÙ¤¤ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤ÎµÍ¤á¤Î´Å¤µ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢6ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡£¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤ÏºÆ¤Ó³ÐÀÃ¤¹¤ë¡£
¥ªー¥·¥ã¥óS¤Ç¤Ï¹¥°Ì¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ÊÖ¤¹Åá¤Ç¹â¾¾µÜµÇ°3Ãå¡£
°Ê¹ß¤âµþ²¦ÇÕSC¡¢¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤Ç¤È¤â¤Ë2Ãå¤È4Àï¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÇÏ·ô·÷ÆâÆþ¤ê¤È°ÂÄê´¶¤¢¤ëÁö¤ê¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£
¥¹¥¿ー¥ÈÄ¾¸å¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¡¢Ä¾ÀþÁá¤á¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤â¤Î¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¢£¥ë¥¬¥ë
·ãÆ°¤ÎÃæ¡¢ºòÇ¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤òÀ©¤·¤¿¥ë¥¬¥ë¡£Åö»þ¤Ï9ÈÖ¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¿Íµ¤Çö¤æ¤¨¤ÎÌµÍß¤Î°ìÈ¯¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Á»þ·×1Ê¬7ÉÃ0¤Ï²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂ®¡£
¤³¤Î²÷µÏ¿¤ò3ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤éÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¥À¥Ã¥·¥åÎÏ¤ÏËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ë¥¬¥ë¤Ï¤½¤Î¸å¤¬·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç11Ãå¤ËÂçÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¤Î¤«¡¢5ºÐ½ïÀï¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¤Ï7Ãå¡£
¤µ¤é¤Ë¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥ºSP¤ÏÀîÅÄ¾²í¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤¬5Ãå¤È¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÁ´¤¯À¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ÂçÇÔ¤·¤¿3ÀïÃæ2Àï¤Ï¹á¹Á¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¹â¾¾µÜµÇ°¤ÏÇ¯ÌÀ¤±½ïÀï¡¢½©¤ÎÃæ»³¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ñ¥ïー¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ëÇÏ¾ì¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¤³¤ÎÇÏ¤ÎÅ¬À¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ·Þ¤¨¤ë2ÅÙÌÜ¤Î½©¤ÎÃæ»³¡£ºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê·ãÁö¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¥é¥Ã¥ー¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¹á¹Á¤«¤é¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈGⅠ¤Ç4¾¡¤òµó¤²¤¿¼ÂÎÏÇÏ¡¢¥é¥Ã¥ー¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
2Ç¯Á°¤Î¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¥Þ¥Ã¥É¥¯ー¥ë¤é¤òÁê¼ê¤ËÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÆÍ¤È´¤±¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁö¤ê¤¬¥¦¥ê¤Î¹á¹ÁºÇ¶¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÏºòÇ¯¤Î4·î¤Ë¹üÀÞ¡£
7ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥ºSP¤ÇÉüµ¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤ËËÜÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÆüËÜ¤Ø¤Î±óÀ¬¤ò·è¤á¤¿¡£
¹á¹ÁÇÏ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºSÀ©ÇÆ¤Ï2010Ç¯¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÂÎÄ´ÌÌ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£
³ÛÌÌÄÌ¤ê¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÆüËÜÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Èá´ê¤ÎGⅠÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡¢¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤é¤¬Â·¤¤¡¢½©¤ÎGⅠ¥·¥êー¥º³«Ëë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¹ë²Ú¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¡£
Ã»µ÷Î¥²¦¤ÎÄº¤òÄÏ¤à¤Ù¤¯Çú¤¼¤ëÇÏ¤Ï¸½¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Ê¸¡¿Ê¡Öº¹°
Âè59²ó¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥º¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGI¡ËÏÈ½ç
2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë4²óÃæ»³9Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ40Ê¬
ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀÎð µ³¼êÌ¾¡Ë
1-1 ¥Ô¥åー¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡ÊÌÆ4 ¾¾»³¹°Ê¿¡Ë
1-2 ¥è¥·¥Î¥¤ー¥¹¥¿ー¡Ê²´7 ÆâÅÄÇî¹¬¡Ë
2-3 ¥À¥Î¥ó¥Þ¥Ã¥¥ó¥êー¡Ê²´4 ²£»³Åµ¹°¡Ë
2-4 ¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡ÊÌÆ6 ´äÅÄË¾Íè¡Ë
3-5 ¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬¡Ê²´5 ºä°æÎÜÀ±¡Ë
3-6 ¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡ÊÌÆ6 C.¥ë¥áー¥ë¡Ë)
4-7 ¥µ¥È¥Î¥ìー¥ô¡Ê²´6 J.¥â¥ì¥¤¥é¡Ë
4-8 ¥Ú¥¢¥Ý¥ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê²´4 ¾¾¼ãÉ÷ÇÏ¡Ë
5-9 ¥É¥í¥Ã¥×¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¡ÊÌÆ6 Ã°ÆâÍ´¼¡¡Ë
5-10 ¥é¥Ã¥ー¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¡Ê¥»7 K.¥ê¥ç¥ó¡Ë
6-11 ¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡Ê²´6 ²£»³Éð»Ë¡Ë
6-12 ¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¢¥ë¥ê¥Õ¥é¡Ê²´4 ÃÄÌîÂçÀ®¡Ë
7-13 ¥¸¥åー¥ó¥Ö¥ì¥¢¡ÊÌÆ4 ÉðË¡Ë
7-14 ¥«¥Ô¥ê¥Ê¡ÊÌÆ4 ¸Íºê·½ÂÀ¡Ë
8-15 ¥ë¥¬¥ë¡Ê²´5 ÀîÅÄ¾²í¡Ë
8-16 ¥¦¥¤¥ó¥«ー¥Í¥ê¥¢¥ó¡Ê²´8 »°±º¹ÄÀ®¡Ë
¢¨½ÐÇÏÉ½¡¦À®ÀÓ¡¦¥ª¥Ã¥ºÅù¤Ï¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Î¤â¤Î¤È¾È¹ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
