»³ËÜÉñ¹á¡¢É×¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹¡×£È£é£ò£ï¤È½é¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¡Ä£Í£ÃÌ³¤á¤ëÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¤Ë¥é¥¹¥È½Ð±é
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤È½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸á¸å£±£±»þ¡Ë¤¬£²£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤ÇÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë»³ËÜ¤ÎÉ×¤Ç¡¢¡Ö£Í£Ù¡¡£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Ó£Ô£Ï£Ò£Ù¡×¤Î£È£é£ò£ï¤¬½Ð±é¡¢½é¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¶õ¤¬¤¢¤ë¡£¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥²¥¹¥È¤¬À¤³¦¤äÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÃÏ¤òË¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¡¦»Å»ö´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
¡¡Éã¡¦¿¹¿Ê°ì¡¢Êì¡¦¿¹¾»»Ò¡¢·»¤Î¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ï£Ë¡¡£Ò£Ï£Ã£Ë¡×£Ô£á£ë£á¤é²»³Ú°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿£È£é£ò£ï¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²ÈÂ²¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç¤â²á¤´¤·¤¿ÁÛ¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¢²Æì¡¦À¾É½Åç¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£