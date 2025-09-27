¤µ¤ó¤Þ¡¡Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÎÈäÏª±ã¤Ç´¶Æ°¡Ö¤¨¤¨Í§Ã£»ý¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¡¡´¥ÇÕÌò¤Î·Ý¿Í¤Ï¡Ö¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÎÈäÏª±ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤µ¤ó¤Þ¡£
¡¡ÈäÏª±ã¤Ç¤Î´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤Ï¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ò»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤éÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¤¬Ì³¤á¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¸¥ß¡¼¤Î¤³¤È¤â¿´ÇÛ¤ä¤Ã¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È²¶¤é¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ãÆóÀéæÆ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡Ê¼þ¤ê¤Î¡Ë´üÂÔ¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥¸¥ß¡¼¤¬¡ÈÂ¸µ¤¬°¤¤Ãæ¡Ä¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ê¼«¿È¤¬¡Ë±ó¤¤ÀÊ¤«¤é¡ÈÂ¸µ¤ï¤ë¤Ê¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡£¸þ¤³¤¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Þ¥¤¥¯ÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ÄÊªÀ¨¤¤ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¸¥ß¡¼¤Î´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥¯ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡¡Á°½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡£¡È¤ªÁ°¡Ê¥¸¥ß¡¼¡Ë¤ÏÆóÀéæÆ¤ò¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤Í¡Ä¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤â¤ÎËÍ¤é¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡È¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Êº¢¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é²¶¤¬¡È°¥¬¥¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡È15¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡ÈÉÔÎÉ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤³¤ìÅ´ÈÄ¤Ç¡£3È¯¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¥¦¥±¤Æ¡×¤È2¿Í¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇÁ°Îó¤ÎÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤é¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¨¤¨Í§Ã£»ý¤Ã¤¿¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ´¶¿´¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂçÌò¤ò½ª¤¨¤¿¥¸¥ß¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¦¥§¥ÖÀ©ºî²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ï1985Ç¯¤ËÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤È¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÉþÉôÀ²¼£»á¤È¤Î´Ö¤ËÃÂÀ¸¡£87Ç¯¤ËÉþÉô»á¤Ï¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê»àµî¡£88Ç¯¤ËÂçÃÝ¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤ÈºÆº§¡¢89Ç¯¤ËÄ¹½÷IMALU¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢92Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£