¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ÀîÊæ¹â¡Ö²¿°ì¤Ä¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡×ÆóÎÝ¾å¤Ç¸«¤»¤¿¥Ý¡¼¥º¤Ï¡Ä
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾Éð¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬27Æü¡¢À¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ëº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÎÝ¾å¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤Î¡ÖÄ´»Ò¤Î¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ÇÃç´Ö¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡¢ÎÝ¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤äÃç´Ö¤ò´î¤Ð¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢»³Àî¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡¢°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¡¢²¿°ì¤Ä¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£Î¥Ã¦¤É¤ó¤É¤ó¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ¥¾¡¤·¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¿´¾ð¤ä¡¢¶ì¤·¤ó¤À¥·¡¼¥º¥ó¤òÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶ì¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤Èµå¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥±¥¬¤Ê¤¯¸þ¤¹ç¤¨¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¡£º£Æü¤ÏÀ¨¤¯´¶¤¸¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£CS¤ËÆ¬¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ÂÎ¤Î¾õÂÖ´Þ¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¡£»î¹çÃæ¤Ë¤æ¤ê¤ä¤ó¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¡ÊÀ¾Éð¤Î¡Ë¥Þ¥Ê¥ä¡ÊÀ¾Àî°¦Ìé¡Ë¤Ë¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¾Éð»þÂå¤Î¸åÇÚ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¤È½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡5·î15Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï4ÈÖ¤«¤é¹ß³Ê¡£Ìó1¥«·î¸å¤Î6·î16Æü¤Ë¤Ï2·³Íî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â»³Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÜÀÒ¸å½é¡£ºòµ¨¡¢Á´»î¹ç¤Ë4ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢34ËÜÎÝÂÇ¡¢99ÂÇÅÀ¤Ç2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂçË¤¤¬¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤â¤½¤ì¤¬¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÍâÆü°¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£²áµî¤ÏÅö¤¿¤ê¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â°ìÈ¯¤¬½Ð¤ì¤ÐÎÌ»ºÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÉÙ¤Ê°ú¤½Ð¤·¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÅú¤¨¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤êÂÂÇË¡¤â»î¤·¤¿¡£ºÆÄ´À°Ãæ¤ÏÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»£±Æ¤·¡¢´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÑÀª¤Î¶ºÀµ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤ÏÂåÂÇ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÍ¥¾¡¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡£¤½¤ì¤À¤±¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨Â³¤±¤¿¡£¼ÂÀÓ½½Ê¬¤ÎÇØÈÖ¹æ5¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Åê¹âÂÇÄã¤ÎÃæ¤Çº£µ¨¤â´õ¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿20ËÜÎÝÂÇ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤¿¡£