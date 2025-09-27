¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÀß³ÚÅý¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼31Ç¯¤ÇÃÏ¸µ¡¦ºë¶Ì¤Î¥Æ¥ì¶Ì½é½Ð±é¡ÖËÍ¡¢±Ø°÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×ÃáÉã¥È¡¼¥¯
¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÀß³ÚÅý¡Ê52¡Ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¶Ì¡Ê¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¸¤Þ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡¢ºÆÊüÁ÷·îÍË¸á¸å7»þ55Ê¬¡¢ÅÚÍË¸á¸å5»þ55Ê¬¡Ë¤Î27ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£Àß³Ú¤Ïºë¶Ì¸©ÃáÉã½Ð¿È¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¶É¤Î¥Æ¥ì¶Ì¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê53¡Ë¤È1993Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢Íâ94Ç¯¤Ë¡Ö¥é¡¦¥Þ¥Þ¿·¿Í¥³¥ó¥ÈÂç²ñ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢31Ç¯¤Ç½é¤á¤Æ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Êºë¶ÌÌÃ²Û¤Î¡Ë½½ËüÀÐ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÎCM¤Ï¡¢¤â¤¦À÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¸¤Þ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¶Ì¤Çº£Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿5Ê¬ÈÖÁÈ¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤¬¡Ö¼«Ëý¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤½¤Î¿Í¤Ê¤ê¤ÎÅØÎÏ¤ä¶ìÏ«¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬É¬¤º¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¤È¡¢ºë¶Ì¸©³ÆÃÏ¤ÎÆ»¹Ô¤¯¿Í¤ËÆÍ·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¼«ËýÏÃ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Àß³Ú¤Ï¡¢¼«Ëý¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡¡¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÖËÍ¤Î¼«Ëý¤ÏºòÇ¯¡¢ÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¢¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç2days¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¡ØÀÖ¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢ËÍ¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ç¥å¥ª¤Î¥³¥ó¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢2Æü´Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1ÆüÌÜ¤ÏÀÖ¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤À¤±¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢2ÆüÌÜ¤Ï¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë·ÝÇ½³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡£¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤µ¤ó¡¢»°±ºÂçÃÎ¤¯¤ó¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤«¡¢¤¢¤Èchelmico¤È¤«¡ÄÃÎ¤ê¹ç¤¤¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æ¡×¤È¾ÜºÙ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤¬Ê±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¤ª¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤ÎÆü¡¢Æþ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¡¢ÉðÆ»´ÛÃæ¤¬ÀÖ¤¤¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÄ¯¤á¤ÏÁÔ´Ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤½Ð¤Æ¤ë¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤òPR¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºë¶Ì¤Î¼«Ëý¤Ï¡©¡¡¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÃáÉã½Ð¿È¤Ç¡¢18ºÐ¤ÇÅìµþ¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¥¤ì¤Æ¤ß¤ÆÇ¯¤ò¤È¤ì¤Ð¤È¤ë¤Û¤É¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢ºë¶Ì°¦¤ò¶¯Ä´¡£Àß³Ú¤ÏÀ¾ÉðÅ´Æ»¤Ë½¢¿¦¤·¡¢À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¾®¼ê»Ø±Ø¤Ç±Ø°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÏ¸µÃáÉã¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ëÃæ¤Ç¡Öº£¤Ï¡¢¤â¤¦´Ñ¸÷ÃÏ¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¡¢±Ø°÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆÀ¾ÉðÀþ¤Î±Ø°÷¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÀ¾ÉðÅ´Æ»ÃÓÂÞ±Ø¤«¤é½ªÅÀÀ¾ÉðÃáÉã±Ø¤Þ¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡È¸ÅÁã¡ÉÀ¾ÉðÅ´Æ»¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤â¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
27ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤µ¤ê¤ÉËÙ¸ýÊ¸¹¨¡Ê51¡Ë¤¬¡¢Àß³Ú¤â¸ì¤Ã¤¿À¾ÉðÃáÉã±Ø¼þÊÕ¤È¡¢À¾ÉðÃáÉã±ØÁ°²¹Àôº×¤ê¤ÎÅò¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¸¤Þ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÏÆ±ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç26²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ë¤Ïºë¶Ì¸©¤æ¤«¤ê¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¿·ÀîÍ¥°¦¡Ê31¡Ë¡¢ÅÚÅÄ¹¸Ç·¡Ê53¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿¹ÈøÍ³Èþ¡Ê59¡Ë¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2024²¦¼Ô¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¿¼Ã«»Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Õ¤Ã¤«¤Á¤ã¤ó¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼«Ëý¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¡£