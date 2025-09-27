·àÃÄ¡Ö¢¢»ú¥Ã¥¯¡×¼çºË¤Î»³ÅÄ²ÂÆà¤¬ÇÐÍ¥Ìðºî¥Þ¥µ¥ë¤È·ëº§¡Ö9/15¤ËÃË»ù¤ò½Ð»º¡×
·àÃÄ¡Ö¢¢»ú¥Ã¥¯¡×¤ò¼çºË¤¹¤ë±é½Ð²È¡¢µÓËÜ²È¡¢ÇÐÍ¥¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î»³ÅÄ²ÂÆà¡Ê40¡Ë¤¬27Æü¡¢SNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌðºî¥Þ¥µ¥ë¡Ê38¡Ë¤Èº£Ç¯¡¢·ëº§¤·¡¢15Æü¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï¡Öº£Ç¯ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ëÌðºî¥Þ¥µ¥ë¤µ¤ó¤ÈÀÒ¤òÆþ¤ì¡¢9¡¿15¤ËÃË»ù¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÂ©»Ò¤Î°¦¤é¤·¤µ¤È¡¢¿·¤·¤¤À¸³è¤¬¤È¤Æ¤âÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¤Ç¤¹(¤Ü¡¼¤ä¤ÎÆæµã¤¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëËèÆü¤Ç¤¹)¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£»Å»öÉüµ¢¤Ï12·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï¸µ¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¼Ò°÷¤Ç¡¢16Ç¯¤ËÃ»ÊÔ±Ç²è¡ÖÌë¡¢Æ¨¤²¤ë¡×¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£20Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬13Ç¯¤Ë½é±é¡õ¼ç±é¤·¤¿ÉñÂæ¤ò¡¢°ËÆ£º»è½¡Ê31¡Ë¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡¢µñÀä¡×¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡£
Ìðºî¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥º¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡Ö¤Ú¤í¤Ú¤í¡×Ì¾µÁ¤Ç4¥³¥ÞÌ¡²è¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»³ÅÄ¤È¤Î·ëº§¤âÌ¡²è¤ÇÊó¹ð¤·¡¢SNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀµÄ¾¡¡Ç¥¿±Ãæ¤ÏÉã¿Æ¤Ï¤¤Ã¤ÈËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Ç¤â»º¤Þ¤ì¤Æ3Æü¤ÇÂ©»Ò¤òÂÔ¼õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£