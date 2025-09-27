¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÀß³ÚÅý¡¢¥Æ¥ì¶Ì½é½Ð±é¡Ö½½ËüÀÐ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÎCM¤ÏÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥Æ¥ì¶Ì¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢ºë¶Ì¸©³ÆÃÏ¤ÎÆ»¹Ô¤¯¿Í¤ËÆÍ·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¼«ËýÏÃ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¸¤Þ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢27Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÀß³ÚÅý¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼«ËýÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Àß³Ú¤Ï¡¢¥Æ¥ì¶Ì½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡Ä¿·ÀîÍ¥°¦¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¡¡27Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç26²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¤Ç160kmÁö¤ì¤ë¡×¡¢¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¶Ã¤¯¼«Ëý¤«¤é¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡ÖÍ§Ã£¤¬Áð¤Ê¤®¹ä¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Ëý¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼«Ëý¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ë¤Ïºë¶Ì¸©¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÃøÌ¾¿Í¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¡¢ÅÚÅÄ¹¸Ç·¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿¹ÈøÍ³Èþ¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2024²¦¼Ô¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÀ¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¡¢¿¼Ã«»Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Õ¤Ã¤«¤Á¤ã¤ó¡×¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼«Ëý¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Àß³ÚÅý¤Î¼«Ëý
ËÍ¤Î¼«Ëý¤ÏºòÇ¯ÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç2days¤Ç¤¹¡ª¡ÖÀÖ¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡×¤È¤¤¤¦ËÍ¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ç¥å¥ª¤Î¥³¥ó¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢2Æü´Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1ÆüÌÜ¤ÏÀÖ¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤À¤±¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢2ÆüÌÜ¤Ï¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë·ÝÇ½³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡£¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤µ¤ó¡¢»°±ºÂçÃÎ¤¯¤ó¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤«¡¢¤¢¤Èchelmico¤È¤«¡Ä¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æ¡£ËÍ¤¬Ê±¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤ª¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤ÎÆüÆþ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¡¢ÉðÆ»´ÛÃæ¤¬ÀÖ¤¤¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÄ¯¤á¤ÏÁÔ´Ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Blu-ray½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¢£Àß³ÚÅý
¡½¡½ºë¶Ì¤Î¼«Ëý¤Ï¡©
ÃáÉã½Ð¿È¤Ç¡¢18ºÐ¤ÇÅìµþ¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¥¤ì¤Æ¤ß¤ÆÇ¯¤ò¤È¤ì¤Ð¤È¤ë¤Û¤É¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤Ï¤â¤¦´Ñ¸÷ÃÏ¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ±Ø°÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡¢À¾ÉðÅ´Æ»ÃÓÂÞ±Ø¤«¤é½ªÅÀÀ¾ÉðÃáÉã±Ø¤Þ¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¶Ì½é½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬
¼«Ê¬¤Ç¤Ï¿§¡¹½Ð¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤«¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç½½ËüÀÐ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÎCM¤Ï¤â¤¦À÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡Ä¿·ÀîÍ¥°¦¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¡¡27Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç26²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¤Ç160kmÁö¤ì¤ë¡×¡¢¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¶Ã¤¯¼«Ëý¤«¤é¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡ÖÍ§Ã£¤¬Áð¤Ê¤®¹ä¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Ëý¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼«Ëý¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Àß³ÚÅý¤Î¼«Ëý
ËÍ¤Î¼«Ëý¤ÏºòÇ¯ÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç2days¤Ç¤¹¡ª¡ÖÀÖ¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡×¤È¤¤¤¦ËÍ¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ç¥å¥ª¤Î¥³¥ó¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢2Æü´Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1ÆüÌÜ¤ÏÀÖ¤¨¤ó¤Ô¤Ä¤À¤±¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢2ÆüÌÜ¤Ï¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë·ÝÇ½³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡£¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤µ¤ó¡¢»°±ºÂçÃÎ¤¯¤ó¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤«¡¢¤¢¤Èchelmico¤È¤«¡Ä¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æ¡£ËÍ¤¬Ê±¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤ª¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤ÎÆüÆþ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¡¢ÉðÆ»´ÛÃæ¤¬ÀÖ¤¤¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÄ¯¤á¤ÏÁÔ´Ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Blu-ray½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¢£Àß³ÚÅý
¡½¡½ºë¶Ì¤Î¼«Ëý¤Ï¡©
ÃáÉã½Ð¿È¤Ç¡¢18ºÐ¤ÇÅìµþ¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¥¤ì¤Æ¤ß¤ÆÇ¯¤ò¤È¤ì¤Ð¤È¤ë¤Û¤É¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤Ï¤â¤¦´Ñ¸÷ÃÏ¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ±Ø°÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡¢À¾ÉðÅ´Æ»ÃÓÂÞ±Ø¤«¤é½ªÅÀÀ¾ÉðÃáÉã±Ø¤Þ¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¶Ì½é½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬
¼«Ê¬¤Ç¤Ï¿§¡¹½Ð¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤«¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç½½ËüÀÐ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÎCM¤Ï¤â¤¦À÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£