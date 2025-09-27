°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ»Ô¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¹âµÖ¤ÎÃòÂ¤¹©¾ì¤Çºî¶È»ö¸Î¡¡¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶ÈÃæ¤ÎÃËÀ¡ÄÇËºÕµ¡¤Ë¶´¤Þ¤ì»àË´
27Æü¸áÁ°¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢ÇËºÕµ¡¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬²¼È¾¿È¤ò¶´¤Þ¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¸áÁ°11»þÈ¾²á¤®¡¢ËÅÄ»Ô¹âµÖ¿·Ä®¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¹âµÖ¤ÎÃòÂ¤¹©¾ì¤Ç¡Ö¹©¾ìÆâ¤Ç»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹©¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µßµÞÂâ¤Ê¤É¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢40Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬¡¢ÉÔÍ×¤ÊÉôÉÊ¤Ê¤É¤òÇËºÕ¤¹¤ëµ¡³£¤Ë²¼È¾¿È¤ò¶´¤Þ¤ì¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤ÏÅö»þ¡¢ÇËºÕµ¡¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤òÊ£¿ô¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤¬ÃËÀ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤È»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£