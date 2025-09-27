ÌðÂô±ÊµÈ¡¡¡È²ñ¾ìÆþ¤ê¸å¤¹¤°¥é¥¤¥Ö¡ÉÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¿¿Áê¤Ï¡©¡¡ÈÖÁÈ¤Ç»þ´Ö¼ÂÂ¬¡¢¶Ã¤¤Î·ë²Ì
¡¡¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼ÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖwithMUSIC¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Î³«Âó¼Ôº²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¹¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¡ÖSixTONES¡×¹âÃÏÍ¥¸ã¤Ï¡¢ÌðÂô¤¬²ñ¾ìÆþ¤ê¸å¤¹¤°¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄÍÍ»Ò¤ò¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¸«¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡¢¡Ö¡Ê¥¦¥ª¡¼¥à¡Ë¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ï¤É¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËÅÔ»ÔÅÁÀâÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£ÌðÂô¤Ï¡Ö¾ì½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Õ¥§¥¹¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀ¼¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢ÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢¥´¡¼¡ª¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¥¤¥ä¥â¥Ë¡Ê¥¿¡¼¡Ë¤â¤¦¡¢¤Ï¤á¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤¤¤¿¤¤5Ê¬Á°¤¯¤é¤¤¤ËÃå¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦¤¢¤È1Ê¬¡¢2Ê¬¡£¡È¥Ü¥¹¡¢¤½¤í¤½¤í¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡É¡¢¡ÈOK¡¢¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÌðÂô¤Î¥é¥¤¥Ö³«»Ï¤Þ¤Ç¤ÎÆ°¤¤ËÌ©Ãå¡£²ñ¾ì¤Ë¼Ö¤Ç¾è¤êÉÕ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢´û¤Ë°áÁõ»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£³Ú²°¤Ë¤ÏÆþ¤é¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸Âµ¤ØÄ¾¹Ô¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë·Ú¤¯È¯À¼Îý½¬¤¹¤ë¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÅþÃå¤«¤é¤ï¤º¤«5Ê¬31ÉÃ¤È¤¤¤¦Áá¶È¤À¤Ã¤¿¡£