TOKYO¡¡FM¡ÖÃý¤ë¥º¡×½é¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¶ä¥·¥ã¥ê¡¦¶¶ËÜ¤ÎÀ¸ÃÂº×¡¡¼¡¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡©
¡¡ÍËÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTOKYO¡¡FM¡ÖÃý¤ë¥º¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Î½é¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÃý¤ë¥º¡¡Á´°÷½¸¹çSP¡¡¶¶ËÜÄ¾À¸ÃÂº×¡Á¤Þ¤ï¤¹±üÅÄ¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¡õÅèº´¤¬´¥ÇÕ¤·¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬²ÚÅº¤¨¤Æ¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤¬Êú¤¤·¤á¤ë¡Á¡×¤¬27Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Î¥ë¥ß¥Íthe¤è¤·¤â¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï³ÆÍËÆü¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ê·îÍË¡Ë¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¡¦¶¶ËÜÄ¾¡õ¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¦±üÅÄ½¤Æó¡Ê²ÐÍË¡Ë¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¦¥ê¥ê¡¼¡õ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦Åèº´ÏÂÌé¡Ê¿åÍË¡Ë¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡ÊÌÚÍË¡Ë¤¬Á´°÷½¸¹ç¡£¤¤ç¤¦27Æü¤Ë45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¶¶ËÜ¤ÎÀ¸ÃÂº×¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¼çÌò¤Î¶¶ËÜ¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£ºòÇ¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Þ¥¸¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ÄÂ¿Ê¬»Å»ö¤Ç¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Èµ²±¤¬¤ª¤Ü¤í¤²¤ÊÍÍ»Ò¡£¡Öº£Æü¤â¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¿Ê¬°ì¿Í¤Ç¼ò°û¤ó¤Ç¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¨»¿¤·¤¿Ì¸Åç¼òÂ¤¤«¤é¤Ï¡¢°ò¾ÆÃñ¡ÖKIRISHIMA¡¡No.8¡×¤¬´ÑµÒ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤â¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£½ª±é¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿½Ð±é¼Ô¤Î´é¤Ï°ìÍÍ¤Ë¤Û¤ó¤Î¤êÀÖ¤¯¡¢±üÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÉñÂæ¾å¤Ç°û¤à¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤â°û¤ß¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ï´é¤òÀÖ¤é¤á¤Æ¤¤¤¿Åèº´¤Ï¡Ö1·î¤«¤éÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈçÓ¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢TOKYO¡¡FM¡£¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¢¤ì¤Ð¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¡£Åèº´¤Ï¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥é¥¸¥ª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡Öº´µ×´Ö¤¬°ì¿Í¤Ç²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãý¤ë¥º¤ÏÂ«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï10·î11Æü¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£