ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡Ö¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡ÁÇÄ¾¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡ËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅ¨¾¤Ë½ËÊ¡¤È¾Î»¿¡¡¡Ö²ù¤·¤¯¤Æ²ù¤·¤¯¤Æ¡×¤â¡Ö¼ÂÎÏ¤Îº¹¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬£²£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö²ù¤·¤¯¤Æ²ù¤·¤¯¤Æ¡¡¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡ÁÇÄ¾¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡ËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆü¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿Å¨¾¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢½ËÊ¡¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Æ¹¾å¤²¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤·¤«¤·¡¢¼ÂÎÏ¤Îº¹¤Ï¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢£Ã£Ó¤Ê¤Éº£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë¤âÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤È¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤¤Æ±³ØÇ¯¤Ç¤¢¤ê¹¥Å¨¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨¡¢²Æ¾ì°Ê¹ß¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤Ç·ã¤·¤¯¼ó°Ì¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÍ¥¾¡´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¿·¾±´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ä¤ì¤¿»î¹ç¤ÏÎÉ¤¤ºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£