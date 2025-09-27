¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¡Ö²ù¤·¤¯¤Æ²ù¤·¤¯¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¾®µ×ÊÝ¥½¥Õ¥È¤Ë¸ÀµÚ
パ・リーグ　ロッテ０－２日本ハム（２７日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤¯¤Æ²ù¤·¤¯¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡ÁÇÄ¾¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡ËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡¡¤·¤«¤·¡¡¼ÂÎÏ¤Îº¹¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡¢¥×¥í½é´°Éõ¤ÎÃ£¤òÂçÀä»¿¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤ºµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£µ·î£³Æü¤Ë¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢£°£¹Ç¯°ÊÍè£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£··î£²£¹Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¼ó°Ì¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¼ºÂ®¤·¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£