Á´Íç¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿Éã¤¬¡ÖÉÂ¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡×¡ÄÉ®ÃÌ¤Ç¼¨¤·¤¿ÎÞ¤È·è°Õ¡¢°ì¿Í¤Ã»Ò¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤¿²ð¸î¤ÎÆü¡¹¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
±¦¼ªÆñÄ°¤ä»ÒµÜÆâËì¾É¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌ¡²è¤ÇÉÁ¤¯¥¥¯¥Á¤µ¤ó(@kkc_ayn)¡£Êì¿Æ¤Î¼«Âð²ð¸î¤È´Ç¼è¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø20Âå¡¢¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¡£¡Ù¤Ï¡¢¼«Âð²ð¸î¤Î¸½¼Â¤ä¡¢¿Æ¤È¤Î»àÊÌ¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
Êì¤ò´Ç¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÌó2Ç¯¸å¡¢º£ÅÙ¤ÏÉã¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÏÃ¤À¡£Êì¤Î²ð¸î¡¦´Ç¼è¤ê¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ì¿Í¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÍê¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¥¥¯¥Á¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢ÉÂ¤ËÉé¤±¤Þ¤¤¤ÈÎÏ¶¯¤¯Î©¤Á¸þ¤«¤¦Éã¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿
ÌÌ²ñ»þ¡¢Éã¤Ï¡ÖÉÂ¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÎÏ¶¯¤¯¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò°®¤ê¡¢É®ÃÌ¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉã¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¹Í¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡ØÀ¸¤¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤ÏÉã¤Î»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¿Ì¤¨¤ëÊ¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢Éã¤ÎÎÞ¡£¤³¤ÎÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥¥¯¥Á¤µ¤ó¼«¿È¤âÇº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Éã¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¼«Á³¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡È¿Æ»Ò¤Î»Ù¤¨¹ç¤¤¡É¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡ÖÉã¤ÏÎÞ¤òÎ®¤¹¤È¤¡¢¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ø¤³¤ó¤Á¤¯¤·¤ç¡¼¡ªµã¤«¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ²æËý¤·¤Ê¤¬¤éµã¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤½é¤á¤ÆÉã¤¬¤Ý¤í¤Ý¤í¤ÈÎÞ¤ò¡ØÉáÄÌ¤Ë¡ÙÎ®¤¹»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÉã¤Ç¤â¿´¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤·¡¢¿É¤¤¤·¡¢¼å¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Éã¤Î±£¤µ¤ì¤¿´¶¾ð¤òÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò¸ì¤ë¡£
Éã¤ÎÀ³Ê¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¡Ö100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤ó¤À¤«¤é°äÅÁ»ÒºÇ¶¯¤À¤í¡ª¡×¤È¸ÝÉñ¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢Éã¤Î¿´¤âÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
°åÎÅ´Æ½¤¡áa0ba
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£