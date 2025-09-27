北山宏光さん（40）が25日、『東京ゲームショウ2025』で行われた長編実写ゲーム『AKIBA LOST』のスペシャルステージに登場。ゲームとドラマの同時撮影に挑戦した裏側を語りました。

『AKIBA LOST』は、未解決事件をテーマにした新作ゲームの開発発表を機に、不可解な失踪事件が起こり始めるサスペンスゲーム。プレーヤーは、主人公と6人の女性キャラクターを切り替え（ザッピング）しながら真相に迫っていきます。北山さんは、かつて“天才クリエイター”と呼ばれた主人公・新城大輝を演じます。

さらに今回のスペシャルステージでは、ドラマ『AKIBA LOST』が放送されることも発表されました。ドラマ制作の狙いは、本格的な映像撮影を行うことでシナリオ、キャラクターの魅力をより深め、ゲームのクオリティーを最大化することだといいます。

■ドラマとゲームの同時撮影「これを世の中に発表した時にどうなっていくのか」

ドラマとゲームが同時進行で撮影された『AKIBA LOST』。北山さんは「ドラマ台本とゲーム台本が存在していて、それぞれがシンクロしている。だから役としてどういうふうな動きをするのか、ドラマの動きとゲームの動き、そしてここのストーリーはこう伏線が、というのがパズルになっている。それが複雑性と面白さ、あとこれを世の中に発表した時にどうなっていくのかっていうのをキャスト一同、ワクワクしていたんじゃないかなと思っております」と期待を語りました。

その撮影については「動画のカメラの横にスチールのカメラも存在しながら同時に撮っていくシーンもありつつ、またゲームだけでも撮っていくという同じシーンでも違う角度で撮ったりとか、そういうことが繰り広げられていました」と裏側を明かしました。

ゲーム『AKIBA LOST』は2026年に発売予定で、24日から通常パッケージ版及び完全受注生産のスペシャルコレクションボックスの予約が開始されています。また、ドラマは2026年1月期に放送（関東ローカル）され、TVer、Huluでも配信予定です。