9月20日放送のABEMA「給与明細」では、人気セクシー女優・逢沢みゆが、自身の活動方針の転換について語る場面があった。

女優デビューしたばかりの活動は順調だったが、「新人さんとかいっぱい入ってきて、どんどん埋もれていく」と話す。そして、「自分の売り方が王道でずっといた。それがつまんないって途中で思っちゃって…。それで他の作品を見たら、『こういうの楽しそうだな』『こういうのやってみたい』って思ってきて、企画単体で行こう。勝負に出ました」と、活動方針の転換を決意した。

逢沢は、トップメーカーとの専属契約を更新せず、複数のメーカーと契約する通称キカタン（企画単体）女優に転身した。毎月1本の作品に出演する専属女優に対し、複数の作品に出演できるのがキカタン女優だという。

キカタン女優としての活動について、逢沢は「撮影自体、月に多くて13本とか…。正直しんどいですよ（笑）。本当に想像してなかったぐらい、しんどかった」と明かす。しかし、「なんでこんなに本気でやれてるんだろうって考えたら、『あ、脱いでるからだ』って思いました。もう脱ぐこと自体が自分の中で絶対ないことだと思ってた。けど脱いじゃったから売れるしかないですよね」と、並々ならぬ覚悟を述べた。