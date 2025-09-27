INI、11人そろってミラノへ 「エンポリオ アルマーニ」春夏コレクションを鑑賞「学びが多く、自分の表現にも取り入れてみたい」
11人組グローバルボーイズグループ・INIが25日、イタリア・ミラノで開催された「エンポリオ アルマーニ」の2026年春夏コレクションショーに出席した。
【写真】気品あふれる姿…11人全員でミラノにわたったINI
INIと同ブランドの絆の根底には「個性を尊重し、常に探求し続ける姿勢」「さらなる高みを目指して挑戦し続ける精神」がある。授賞式やさまざまなシーンでの衣装提供のほか、2023年にはメンバーの池崎理人（※崎＝たつさき）、田島将吾、西洸人が2024年春夏コレクションに参加。ブランドの新作を着こなし、世界のファッションシーンに鮮烈な印象を残した。また、同年には国境や性別、年齢を超える“自由な精神”を表現した「NO BORDER」キャンペーンムービーに全員で出演するなど、ブランドのフレンズとして各個人の特性や強みを重視したパートナーシップを構築している。
今年は、初めて11名全員でミラノファッションウィークに参加し、2026年春夏ウィメンズコレクション「RITORINI（回帰）」をフロントローで鑑賞。「2025年秋冬メンズコレクション」を身にまとい、世界中から注目が集まる場で特別な時間を過ごした。
メンバーの木村柾哉、田島将吾、佐野雄大が、同イベント出席にあたって、コメントを寄せた。
【コメント全文】
■木村柾哉
初めてのランウェイショーに期待感と高揚感に胸を弾ませながら参加したのですが、会場に漂う雰囲気も、モデルたちがまとうエンポリオ アルマーニの服も、すべてが気品にあふれつつ力強いエネルギーを放っていました。洋服がモデルに自信を与え、その存在感をより一層際立たせている様子を間近で感じ、アルマーニのクリエイションが持つ力を改めて実感しました。
■田島将吾
2023年に続き2度目の参加でしたが、前回とはまったく異なる雰囲気に圧倒されました。今回のコレクションはエスニックな異国文化を感じさせ、モデルたちの自信に満ちた表情が印象的です。特に彼女たちの目力に強く惹きつけられ、いつか自分もモデルに挑戦してみたいと感じました。メンバー11人全員で参加でき、感想を語り合えたことが何よりうれしく、心に残る体験となりました。
■佐野雄大
これまで画面越しでしか体験できなかったファッションショーに、実際に参加する機会を得られたことは非常に貴重な経験でした。モデルたちの自信に満ちた歩き方やたたずまい、目線の使い方は学びが多く、自分の表現にも取り入れてみたいと思います。大好きなファッションの世界は、テーマや色使い、世界観に触れるたびに新たな発見があり、見るほどに吸収できるものがあると実感しました。今後もいろいろなものに触れ、自分らしいスタイルの幅を広げていきたいと思います。
