¡¡£³¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¦£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤¬£²£·Æü¡¢ÍèÇ¯£¶·î£±£³¡¢£±£´Æü¤ËÀîºê»Ô¤Î¡Ö£Õ£ö£á£î£ã£å¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡£â£ù¡¡£Æ£õ£ê£é£ô£ó£õ¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¸½ñ¤òÅºÉÕ¤·¡Ö°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡ªÅù¡¹ÎÏ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤ÏµÜºêÄ«»Ò¡¢¾¾²¬ºÌ¡¢µÈÀîÈþºãµ®¤Î£³¿ÍÁÈ¡££²£°£±£·Ç¯¤Ë¤Ï£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¤ÏÈ¯É½Á´Ê¸
£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø
£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£¶·î£±£³Æü¡¦£±£´Æü¤Ë£Õ£ö£á£î£ã£å¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡£â£ù¡¡£Æ£õ£ê£é£ô£ó£õ¡ÊÅù¡¹ÎÏÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤Ï³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ï»äÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Ä¤«³èÆ°¤ò½ª¤¨¤ë¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¡¢£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤¬£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
£²£°£²£´Ç¯¤Î½é²Æ¡¢¾¾²¬¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤È£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤Î´°·ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î£³¿Í¤Î£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏµÈÀî¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¡¢»þ¤Ë¤Ïº¤Æñ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Í£°ìÌµÆó¤Î²»³Ú¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¾ì½ê¤¬Åù¡¹ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£
²¿ÅÙ¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È³ð¤¨¤¿¤¤¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤£Ó£È£É£Ó£È£Á£Í£Ï¤ÎºÇ´ü¤ÎÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡ª
Åù¡¹ÎÏ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª
