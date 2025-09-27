¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Ûºá°´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤ÉÈà¤ËÅ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£45ºÐ½÷À¤¬¡Ö´ü¸ÂÉÕ¤ÉÔÎÑ¡×¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¤½¤Î¸å¡Ä
¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¿´¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£·ëº§¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÉÔÎÑ¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¿´¤Î»õ»ß¤á¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤êÎø¿´¤¬¡ÖÎø°¦¡×¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¡Ö½ª¤ï¤êÊý¡×¤À¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸ß¤¤¤Ë¹¥¤¤À¤±¤É²ÈÄí¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ä42ºÐ½÷À¤¬¡Ö´ü¸ÂÉÕ¤¤ÎÉÔÎÑ¤ÎÎø¡×¤ò»Ï¤á¤Æ½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç
¸¶°Æ¡§µµ»³ÁáÉÄ
¥Þ¥ó¥¬¡§poko¡Ê@daccho_poko¡Ë
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤¿
