◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）

優勝へのマジックナンバーを「1」としていた首位のソフトバンクが西武を下し、2年連続21度目（南海、ダイエー時代を含む）のリーグ優勝を飾った。

2位日本ハムとは最後まで死闘を繰り広げた。8月22日からの敵地3連戦では3連敗を喫し、一度は0・5ゲーム差まで詰められた。それでもソフトバンクは総力戦で首位を死守。9月18日の直接対決を制し、ついにゴールテープを切った。

試合後、優勝監督インタビューで小久保裕紀監督は「いやぁ、やっぱり新庄監督率いる日本ハムが強くて。本当に最後の最後までパ・リーグを盛り上げるという思いで戦ってきましたけど、このあとクライマックスシリーズ、どちらが来るか分かりませんけど、また強いチームと対戦して、そこを勝ち上がっていかないといけない。そういうハムとやれた試合は財産になったと思います」とリーグ戦を振り返った。

その上で「昨年日本一に届かずオフに悔しい思いをしたので、今日まではリーグ優勝のことしか頭になかったんですが、ここから切り替えて、いかに日本一を取るかということに頭を切り替えて、また明日から取り組みたいと思います」と昨年逃した日本一を見据えた。