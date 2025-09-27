¡Ö²æ¤òËº¤ì¤Æ´î¤Ó²á¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬V2·è¤á´¿´î¡¡6·î¤«¤é¼é¸î¿À¤Î¿ù»³°ì¼ù¤¬Æ¹¾å¤²Åê¼ê
¡¡¢¡À¾Éð1¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö1¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬À¾Éð¤ò²¼¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³21ÅÙÌÜ¡ÊÆî³¤¡¢¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï6·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¼é¸î¿À¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¿ù»³°ì¼ù¤¬¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤ò»°¥´¥íÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ÏÆàÎÉ¸¶¹À¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÈÎÏ¶¯¤¯Êú¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÍ¥¾¡´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍÞ¤¨¤Î¿ù»³¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¤Í¡¢²æ¤òËº¤ì¤Æ´î¤Ó²á¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£