「本当に熾烈」「恐ろしいな」大混戦のJ２優勝争い！ 上位３チームが同勝点で並ぶ最新順位表に反響「どこが昇格するか、まだまだ接戦状態で熱い！」
Jリーグは９月27日、J２第31節の７試合を各地で開催した。
３位の千葉は、熊本とホームで対戦し、２度のビハインドを追いつき２−２ドロー。勝ち切ることはできず、首位浮上とはならなかった。
宮沢悠生新監督の初陣となった８位の大宮は、４−３で磐田との打ち合いを制し、暫定５位となった。また、最下位の愛媛は大分を３−０で下し、11試合ぶり白星を手にした。
この結果、暫定ながら水戸、千葉、長崎の上位３チームが勝点55で並ぶ状況に。優勝争いは大混戦の様相となっている。
Jリーグの公式XがJ２の最新順位表を公開。これにはファンから、「どこが昇格するか、まだまだ接戦状態で熱い！」「相変わらず大混戦！」「本当にJ２は熾烈」「首位争い恐ろしいな」といった声が上がった。
なお、J２第31節の結果と日程は以下のとおり。
▼９月27日開催分
札幌 ０−３ 仙台
山形 ２−１ 山口
いわき ２−３ 甲府
千葉 ２−２ 熊本
磐田 ３−４ 大宮
今治 １−１ 鳥栖
大分 ０−３ 愛媛
▼９月28日開催分
秋田 13:00 長崎
水戸 14:00 藤枝
富山 15:00 徳島
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】J２最新順位表（９月27日時点）
