ロックシンガー矢沢永吉（76）が、27日放送の日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）にゲスト出演し、自身の開拓者魂について語った。

フェスで共演したことのあるアーティストからの質問に回答。アーティストで事務所も経営するSKY−HIから、経営者の苦労についての問いが紹介されると、「それ、YAZAWAじゃん？」と答えた。

矢沢は1978年、日本のアーティストとして初めて音楽出版社を起業。肖像権だけでなく、原盤権、著作権を自ら管理する立場に回った。さらにライブでは定番のアーティストタオルも、初めて導入したのが矢沢。ライブの電子チケット、携帯専用の公式サイトも、矢沢が最初に取り入れたものだという。

道なき道を行く先駆者だった矢沢は、「つらいよね」とSKY−HIの苦労に同情した。その上で、「その人がそうしたいんだったら、それが道なんじゃないですか？パフォーマンスだけしたいという人は、それが自分の感じている道なんだから。それ、やればいい」と回答した。

一方で、「だけど、それだけじゃ納得できない人もいるんですよ」とも。「どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、苦しいかもしれんけど、それやって、だんだん辺りが見えてくるんですよ。見えてくると、ちょっと楽になってきますよね」と、SKY−HIに呼びかけるように助言を送っていた。