µÓËÜ²È¡¦»³ÅÄ²ÂÆà»á¡¡ÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§&Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡¡¡Ö¿·¤·¤¤À¸³è¤¬¤È¤Æ¤âÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¡×
¡¡µÓËÜ²È¡¦±é½Ð²È¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë»³ÅÄ²ÂÆà»á¡Ê40¡Ë¤¬ÇÐÍ¥¡¦Ìðºî¥Þ¥µ¥ë¡Ê38¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò27Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢15Æü¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡Öº£Ç¯Ìðºî¥Þ¥µ¥ë¤µ¤ó¤ÈÀÒ¤òÆþ¤ì¡¢9/15¤ËÃË»ù¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÉ×¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÂ©»Ò¤Î°¦¤é¤·¤µ¤È¡¢¿·¤·¤¤À¸³è¤¬¤È¤Æ¤âÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¤Ç¤¹(¤Ü¡¼¤ä¤ÎÆæµã¤¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëËèÆü¤Ç¤¹)¡×¤È¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»Å»öÉüµ¢¤Ï12·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£