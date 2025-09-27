£Ë£Ì£Ð48»³º¬ÎÃ±©¡õ¹õ¿ÜÍÚ¹á¤¬ÂçÀö²Ö²ÐÂç²ñ¤ËÅÐ¾ì¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢³«ºÅ¥×¥í¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â£Ð£Ò
AKB48¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡¢KLP48¤Î»³º¬ÎÃ±©¡Ê25¡Ë¤È¹õ¿ÜÍÚ¹á¡Ê24¡Ë¤¬27Æü¡¢°ñ¾ë¡¦ÂçÀöÄ®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂçÀö³¤¾å²Ö²ÐÂç²ñ2025¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥°¥ë¡¼¥×µòÅÀ¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤«¤éÍèÆü¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Ä³ÌîÀµÍÎ¡Ê62¡Ë¤é¤È¶¦¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£¹õ¿Ü¤Ï¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤Ï²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÍè¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÊý¤Ë¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢»³º¬¤â¡ÖKLP48¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÆüËÜ¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î²Í¤±¶¶¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»ä¤¿¤Á¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂçÀöÄ®¤ÎÎÉ¤µ¤âSNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤Ç¤ÏÔ¢°æËÂçÀöÄ®Ä¹¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤êT¥·¥ã¥Ä¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤Û¤«¡¢11·î15Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇDDT¥×¥í¥ì¥¹¤äÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤È¶¨ÎÏ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLOVE¡õPEACE¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âPR¤·¤¿¡£²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤È¥×¥í¥ì¥¹¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÀèÆü¤ÎÂè1ÃÆ½Ð±é¼ÔÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤ÎÅÏÊÕÌ¤»í¡¢¤é¤¯¡¢ÎëÌÚ»ÖÇµ¡¢¹â¸«¼®¼î¤Î4¿Í¤ä¾åÊ¡¤æ¤¡¢DDT¥×¥í¥ì¥¹¤«¤éÀßÎ©¼Ô¤Ç¸½ºß¤Ï±¿±Ä²ñ¼ÒCyber FightÉû¼ÒÄ¹¤ÎüâÌÚ»°»ÍÏº»á¡¢Àî¾¾¿¿°ìÏ¯»á¡¢¤é¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õ¿Ü¤Ï¡ÖKLP48¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¼¤ÒÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤È»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î15Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥»¥é¥ó¥´¡¼¥ë½£¥×¥¿¥ê¥ó¡¦¥¸¥ã¥ä¤Ë¤¢¤ëJioSpace¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÆÃÊÌÀÊ¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÂç²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ´»²²Ã¼Ô¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢KLP48¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Î¥Á¥§¥¤ä¤ª¸«Á÷¤ê¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
KLP48¤Ï24Æü¤Ë2´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼13¿Í¤âÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÃÏ¸µ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¿Í7¿Í¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í4¿Í¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¿Í1¿Í¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬1¿Í¤È¤¤¤¦¿ØÍÆ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»³º¬¤Ï¡Ö1´üÀ¸¤Ç¡Ê8·î¤Î¡Ë1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê2´üÀ¸¤¬¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ï²ñ¾ìÆâ¤Ç¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¤ÎÅ¸¼¨Èô¹Ô¤Ê¤É¤â¸«³Ø¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤äÍè¾ì¼Ô¤È¤â¸òÎ®¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÂ¸Ê¬¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡KLP48 AKB48¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£AKB48¤Î¹ÔÅ·Í¥è½Æà¡¢¹õ¿ÜÍÚ¹á¡¢»³º¬ÎÃ±©¡¢STU48¤Î¹ÃÈå¿´°¦¤ÎÆüËÜ¿Í4¿Í¤¬È¯Â¤ÈÆ±»þ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¸½ÃÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿9¿Í¤ò²Ã¤¨¤¿·×13¿Í¤¬1´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏAKB48³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£Ç¯Æâ¤ò¤á¤É¤Ë¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤ËÀìÍÑ·à¾ì¤â´°À®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£