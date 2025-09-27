◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３２節 名古屋０―４鹿島（２７日・豊田スタジアム）

首位の鹿島は、名古屋に４―０で圧勝し、４連勝で今季最長の９戦負けなしとした。約６か月間の負傷離脱から復帰した１８歳のＦＷ徳田誉（ほまれ）が２ゴールを奪い、視察した日本代表の森保一監督（５７）をうならせた。３連覇を狙う２位神戸は２―１で清水に逆転勝ち。町田は１―０で岡山に勝利した。

今季９得点の鈴木は頭を抱え、驚きの表情で首を横に振った。１８得点のレオセアラも、目を丸くしたまま立ち尽くす。鹿島３点リードで迎えた後半４５分、「鹿島の大砲」の異名を持つ１８歳・徳田がペナルティーエリア外から豪快に右足を振り抜き、左サイドネットに突き刺した。

「フリーだったのでゴールしか見ていなかった」。同４３分の今季初得点に続く自身２ゴール目は、鹿島が誇る２トップも驚く衝撃的なゴールだった。レオセアラは前半２６分、鈴木も後半２２分に負傷退場となったが、後半３９分に登場した１８歳が華々しい活躍。「がむしゃらにやろうと決めていた。自分の良さが出た」と誇った。視察した森保監督に「短時間で数字を残す部分はストライカーにとって非常に大事。決定的な仕事を果たした」と言わしめた。

高校３年生だった昨季、クラブのＪ１最年少得点記録を更新（１７歳６か月２７日）した下部組織出身の逸材は、３月のアンダー世代の代表活動中に骨折の重傷を負い、この日が約６か月ぶりの復帰戦だった。「優勝に向け、チームの一員として頑張っていく」と徳田。９季ぶり優勝へと加速する鹿島に“ラストピース”が加わった。（岡島 智哉）