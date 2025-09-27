¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¼½ØÊ¿Âç¡ÖÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¡×¡¡388Æü¤Ö¤êÉü³è¾¡Íø¤Ç2Ç¯¤Ö¤êCS·è¤á¤¿
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹2-0³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»³²¼¤¬ºòÇ¯9·î4Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿À¸Í¡Ë°ÊÍè¡¢388Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£7²ó¤òÅê¤²Èï°ÂÂÇ3¡¢11Ã¥»°¿¶¤ÎÌµ¼ºÅÀ¡£2²óÀèÆ¬¤Î¥Ü¥¤¥È¡¢5²ó1»à¤Ç¤Ï½¡»³¤Ë¤¤¤º¤ì¤â³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤¹¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸åÂ³¤«¤éÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÍ×½ê¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤³¤Î1¾¡¤â¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¹ø¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ò¹îÉþ¤·¤¿23Ç¯¤Î¿·¿Í²¦¤Ë¤Ï¤³¤ì¤âÄÌ²áÅÀ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¡£¤½¤³¤·¤«ÁÀ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê¼ê¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡É½¾ð¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡¡