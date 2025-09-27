ロックシンガー矢沢永吉（76）が、27日放送の日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）にゲスト出演し、矢沢ファンとの笑い話を明かした。

フェスで共演したことのあるアーティストからの質問に回答。「UVERworld」TAKUYA∞から「ツアー中のオフの日はどうやって過ごしてますか？」と質問が読み上げられた。

矢沢は「若い時はオフ日は飲みに行ってましたね」と返答。特に行きつけはなかったといい、「だいたい飛び込みで」店を訪れたという。

「おもしろい話はごちゃまんとありますよ」と前置きし、ある時、名古屋であった出来事を話した。

「全国に名古屋の永ちゃんだとか、福岡の永ちゃんとか、何か知らないけど、あちこちに永ちゃんがいるんですよ。最高におもしろかったのは名古屋かな」

入った店は、矢沢の熱狂的ファンが経営している店だったという。「行ってね、“じゃあビール下さい”って、ああでもこうでもないって」。ところが、店主の反応がどうもおかしいことに気づいた。「カウンターでマスターがぶすっとしているわけ。“オタク、いつもそんなことやってるわけ？”って言うわけ、急に」。マスターは矢沢本人と認識しておらず、ものまねをしている人だと思ったようで、「本人はこういうの好きじゃないんじゃないかな？」と指摘されたという。

それでも、そのうち気をよくした店主は、「明日、俺行くんですよ。でも、よく似てるよね？」と、矢沢のライブに参戦することを告白。すると矢沢は、そのライブのステージ上で、そのエピソードを話したという。「次の日、ライブやって、昨日の出来事をしゃべるじゃない？MCで。“昨日、やることないから飲みに行って、こうこう、こういうことがあって。マスター、来てる？今日、夜また行くよ”って」。すると、前列のファンが反応したそうで、「“どこのバカタレですか！？そいつ！”って」と振り返った。

その言葉通り、矢沢はライブ後に再び店へ。「ばーっと出てきて、土下座して、“すみません！”って」。店主から土下座で謝られたことを、笑って明かしていた。