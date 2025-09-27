¤µ¤ó¤Þ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×Ä¹ÃË¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¡¡¿ÆÂ²¾Ò²ð¤Ç¡Ö²¶¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Î©¾ì¡×¤â¾Ð¤¤Í¶¤¦
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤µ¤ó¤Þ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÆóÀéæÆ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â²¶¤È¥¸¥ß¡¼¡ÊÂçÀ¾¡Ë¤ÏÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¥¸¥ß¡¼¤â²¶¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯ÆóÀéæÆ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡£¥¸¥ß¡¼¤ÏÆóÀéæÆ¤¬¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¡Ä¡Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¸åÈ¾¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Î¾ì½ê¤ÇÊÌ¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¥é¥¹¥È¤ÏÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡ÄÆóÀéæÆ¤Î¹½À®¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö80¿Í¤°¤é¤¤¤Î¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿·ëº§¼°¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö·ëº§¼°¤ÈÈäÏª±ã¤Î´Ö¤Ë¿ÆÂ²¾Ò²ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤âÆóÀéæÆ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ê²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ë¡ÈËÍ¿ÆÂ²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¥¦¥±¤¿¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤ÏÂçÃÝ¤µ¤ó¤ÇÎä¤¿¤¯¤Æ¡¢¡È¤³¤ÎÊý¤Ï²¿¤Ë¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¿ÆÀÌ°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¤À¤Ã¤Æ¤ª¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥¦¥±¤¿¡Á¡×¤È¸µºÊ¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤³¤È¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤ËÊì¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤ÈÉã¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥¸¥ª¤ÇÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÃÝ¤Ï¡Ö¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê20Âå¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÃÝ¡¢Ä¹½÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎIMALU¤âÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ø¤Î»²Îó¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¦¥§¥ÖÀ©ºî²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ï1985Ç¯¤ËÂçÃÝ¤È¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÉþÉôÀ²¼£»á¤È¤Î´Ö¤ËÃÂÀ¸¡£87Ç¯¤ËÉþÉô»á¤Ï¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê»àµî¡£88Ç¯¤ËÂçÃÝ¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤ÈºÆº§¡¢89Ç¯¤ËÄ¹½÷IMALU¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢92Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£