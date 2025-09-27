◇明治安田J1リーグ第32節 清水1ー2神戸（2025年9月27日 ノエビアスタジアム神戸）

清水は2試合連続で先発出場したMF小塚和季（31）の移籍後初ゴールで先制したものの、後半に2失点を喫して逆転負け。小塚は「結果は出せたがチームが勝てなかったのが悔しいですね」と表情は浮かなかった。

前半40分、左サイドを駆け上がったMF山原怜音（26）のクロスを右足で合わせて先制弾をたたき込んだ。「1本チャンスがあって決めきることができなかった。ヤバいと思っていたので、2本目に（山原）怜音からパスが来て決めることができて良かった」と振り返った。

J1では20年の大分時代以来、5年ぶりのゴールとなった。「5年ぶりですか。そんなに経ちましたか。これからまた決めていけたらと思います」と笑顔。5年前のゴールも同じ9月27日だったと伝えられると「すごいっすね…狙ってました」と笑いを誘った。

前節の浦和戦で今季初先発。故障で離脱期間もあり「コンディションを上げていきたい」と話していたが、先発2戦目で前年王者相手に結果を出した。秋葉忠宏監督（49）は「素晴らしい選手が万全で帰ってきてくれた。（乾と）2枚がいれば前半の面白いフットボールができる。もっとコンディションを上げてアイデア、技術を勝利のために発揮して欲しい」と評した。