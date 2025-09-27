声優の小林千晃さんが、都内で開催されたTVアニメ『葬送のフリーレン』の放送2周年記念上映イベントに、種粼敦美さん、市ノ瀬加那さんと共に登場。海外イベントでの思い出を語りました。

2023年9月に放送が開始したTVアニメ『葬送のフリーレン』は、国内外で数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼びました。7月にはアメリカ・ロサンゼルスで開催された『Anime Expo 2025』にキャストを代表して小林さんが登壇しています。

小林さんは『Anime Expo 2025』の会場内でも一番広いステージに登壇したそうで「一瞬で8000人埋まって。アメリカの方々の“フリーレン愛”というか、熱量がすごくてですね。コスプレももちろんですけど、自作でシュタルクのオノとか、フェルンのつえとか作って一緒に盛り上がっていただけて」と感動した様子で振り返りました。

続けて、「すごくその熱量というか、フリーレンがこれだけ日本を飛び出して世界中で愛されてるんだっていうのを実感できてすごくうれしかったですね」と笑顔で語りました。

さらにイベントでは、第2期の放送開始が2026年1月16日であることが発表されました。第2期制作への心境について種粼さんは、「本当に緊張するというか、本当に第1期すばらしかったので。第2期鋭意制作中ですけれども、楽しいですけどやっぱり緊張しながら収録しております」と明かしました。

また、「でもきっと1期に負けないくらいというか、第2期はこの3人がたくさん出てくるというか、メインのお話が多いのかなって思いますので、1期とは違う空気もあるかもしれないんですけど、その違いも楽しんでいただけたらうれしいなって思います」とアピールしました。