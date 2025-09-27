「西武１−４ソフトバンク」（２７日、ベルーナドーム）

ソフトバンクがリーグ連覇を達成。３試合連続で決勝打を放った栗原陵矢内野手が、小久保監督からの驚きの一言を明かした。

同点で迎えた五回だ。連打で無死一、二塁をつくったが、２番・川瀬が犠打に失敗。西武ファンが大盛り上がりの中、栗原は「（川瀬）晃のバントでああいう流れになったので、自分がなんとかしたいなというか、カバーできたらなっていう気持ちはありました」と打席に向かった。

すると、２球目を捉えて中堅頭上を越すフェンス直撃の２点適時二塁打を放つ。大きな追加点で優勝を呼び込み、２５、２６日の楽天戦に続き３試合連続の決勝打となった。

試合後には「（３試合連続決勝を）監督にも『そんなことないで』っていう話をされた。９月に戻ってくる時に監督からメッセージをいただいて、本当にあの一言で自分の覚悟も決まりましたし、本当にありがたい」と勝負の９月に力を発揮し、「もちろんうれしいですし、最後グラウンドに立てていたことはうれしいことですけど、もっともっとやらないといけなかったと思います。迷惑をかけた方が大きかったので。そこは来年また頑張らないとなと思っています」と話した。