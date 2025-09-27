富士通が3戦連続100点ゲームでWBLA決勝進出…林真帆が出場18分で29得点の大暴れ

9月27日、『FIBA女子バスケットボールリーグアジア2025（WBLA）』の準決勝が中国の東莞スポーツセンターで開催され、富士通レッドウェーブ（日本）が107－83でウランバートル・アマゾンズ（モンゴル）に勝利。28日20時から行われる決勝進出を決めた。

富士通は試合開始から0－7のランを許すたものの、第1クォーター中盤にはクロスゲームに持ち込み、11－0のランで一気にリードを拡大。14点差で迎えた第4クォーターには、シュートタッチが冴え渡る林真帆が3ポイント4本の成功を含む15得点と大爆発し、初戦から3試合連続で100点ゲームの快勝を飾った。

個人スタッツでは、林が18分のプレータイムで3ポイント9本中8本成功、フィールドゴール成功率83.3パーセント、29得点と躍動。宮澤夕貴、藤本愛妃、町田瑠唯、林咲希も含む5選手が2桁得点を挙げ、チーム全体で31アシストをマークした。

決勝は釜山BNKサム（韓国）を91－56で下した東莞新世紀クラブ（中国）と対戦。地元チームとアジア女王の座をかけて対戦する。

■試合結果



富士通レッドウェーブ 107－83 ウランバートル・アマゾンズ



FUJ｜32｜16｜32｜27｜＝107



AMA｜20｜20｜26｜17｜＝83





【動画】富士通vsウランバートルの試合フル映像