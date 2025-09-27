[9.27 オランダ・エールディビジ第7節](アムステルダム・アレナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 3 A. Gaaei

DF 4 板倉滉

DF 5 O. Wijndal

DF 37 ヨシプ シュタロ

MF 8 ケネス・テイラー

MF 10 オスカル・グロフ

MF 11 M. Godts

MF 17 オリバー・エドバールセン

MF 18 デイビィ・クラーセン

FW 19 D. Konadu

控え

GK 12 J. Heerkens

GK 22 レムコ・パスヴェール

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 30 A. Bouwman

MF 6 Y. Regeer

MF 28 K. Fitz-Jim

MF 48 S. Steur

FW 7 ラウール・モロ

FW 23 ステーフェン ベルハイス

FW 25 ボウト・ベグホルスト

FW 43 R. Bounida

監督

ヨン ハイティンハ

[NACブレダ]

先発

GK 99 D. Bielica

DF 2 B. Lucassen

DF 4 B. Kemper

DF 12 レオ・グライムル

DF 22 R. Hillen

MF 10 M. Nassoh

MF 14 カマル ソワー

MF 16 M. Balard

MF 32 J. Talvitie

MF 90 ルイス・ホルトビー

FW 17 シドニー・ファン・ホーイドンク

控え

GK 1 R. Kortsmit

GK 31 コスタス・ランプロー

DF 5 テレンス・コンゴロ

DF 15 エネス・マフトヴィック

DF 21 J. Candelaria

DF 25 C. Valerius

MF 6 C. Staring

MF 8 クリント・リーマンス

MF 11 R. Paula

MF 20 F. Oldrup Jensen

FW 7 チャールズ=アンドレアス ブリム

FW 23 D. Versluis

監督

Carl Hoefkens

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります