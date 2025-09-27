アヤックスvsNAC スタメン発表
[9.27 オランダ・エールディビジ第7節](アムステルダム・アレナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 3 A. Gaaei
DF 4 板倉滉
DF 5 O. Wijndal
DF 37 ヨシプ シュタロ
MF 8 ケネス・テイラー
MF 10 オスカル・グロフ
MF 11 M. Godts
MF 17 オリバー・エドバールセン
MF 18 デイビィ・クラーセン
FW 19 D. Konadu
控え
GK 12 J. Heerkens
GK 22 レムコ・パスヴェール
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 30 A. Bouwman
MF 6 Y. Regeer
MF 28 K. Fitz-Jim
MF 48 S. Steur
FW 7 ラウール・モロ
FW 23 ステーフェン ベルハイス
FW 25 ボウト・ベグホルスト
FW 43 R. Bounida
監督
ヨン ハイティンハ
[NACブレダ]
先発
GK 99 D. Bielica
DF 2 B. Lucassen
DF 4 B. Kemper
DF 12 レオ・グライムル
DF 22 R. Hillen
MF 10 M. Nassoh
MF 14 カマル ソワー
MF 16 M. Balard
MF 32 J. Talvitie
MF 90 ルイス・ホルトビー
FW 17 シドニー・ファン・ホーイドンク
控え
GK 1 R. Kortsmit
GK 31 コスタス・ランプロー
DF 5 テレンス・コンゴロ
DF 15 エネス・マフトヴィック
DF 21 J. Candelaria
DF 25 C. Valerius
MF 6 C. Staring
MF 8 クリント・リーマンス
MF 11 R. Paula
MF 20 F. Oldrup Jensen
FW 7 チャールズ=アンドレアス ブリム
FW 23 D. Versluis
監督
Carl Hoefkens
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります