[9.27 ラ・リーガ第7節](ワンダ・メトロポリターノ)

※23:15開始

<出場メンバー>

[アトレティコ・マドリー]

先発

GK 13 ヤン・オブラク

DF 14 マルコス・ジョレンテ

DF 15 クレマン・ラングレ

DF 17 ダビド・ハンツコ

DF 24 ロビン・ル・ノルマン

MF 6 コケ

MF 8 パブロ・バリオス

MF 20 ジュリアーノ・シメオネ

MF 23 ニコラス・ゴンサレス

FW 9 アレクサンデル・セルロート

FW 19 フリアン・アルバレス

控え

GK 1 フアン・ムッソ

DF 3 マッテオ・ルッジェーリ

DF 16 ナウエル・モリーナ

DF 18 マルク・プビル

DF 21 ハビ・ガラン

DF 26 イリアス・コスティス

MF 4 コナー・ギャラガー

MF 10 アレックス・バエナ

MF 28 タウフィク・ザンジ

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 12 カルロス・マルティン

FW 22 ジャコモ・ラスパドーリ

監督

ディエゴ・シメオネ

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 3 エデル・ミリトン

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 7 ビニシウス・ジュニオール

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

FW 10 キリアン・ムバッペ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 43 Sergio Mestre

DF 4 ダビド・アラバ

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 20 フラン・ガルシア

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 9 エンドリッキ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

シャビ・アロンソ

