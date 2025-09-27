A・マドリーvsR・マドリー スタメン発表
[9.27 ラ・リーガ第7節](ワンダ・メトロポリターノ)
※23:15開始
<出場メンバー>
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 14 マルコス・ジョレンテ
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 17 ダビド・ハンツコ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 6 コケ
MF 8 パブロ・バリオス
MF 20 ジュリアーノ・シメオネ
MF 23 ニコラス・ゴンサレス
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
DF 3 マッテオ・ルッジェーリ
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 18 マルク・プビル
DF 21 ハビ・ガラン
DF 26 イリアス・コスティス
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 10 アレックス・バエナ
MF 28 タウフィク・ザンジ
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 12 カルロス・マルティン
FW 22 ジャコモ・ラスパドーリ
監督
ディエゴ・シメオネ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
シャビ・アロンソ
※23:15開始
<出場メンバー>
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 14 マルコス・ジョレンテ
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 17 ダビド・ハンツコ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 6 コケ
MF 8 パブロ・バリオス
MF 20 ジュリアーノ・シメオネ
MF 23 ニコラス・ゴンサレス
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 19 フリアン・アルバレス
GK 1 フアン・ムッソ
DF 3 マッテオ・ルッジェーリ
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 18 マルク・プビル
DF 21 ハビ・ガラン
DF 26 イリアス・コスティス
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 10 アレックス・バエナ
MF 28 タウフィク・ザンジ
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 12 カルロス・マルティン
FW 22 ジャコモ・ラスパドーリ
監督
ディエゴ・シメオネ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
シャビ・アロンソ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります