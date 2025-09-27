クリスタル・パレスvsリバプール スタメン発表
[9.27 プレミアリーグ第6節](シェルハースト パーク)
※23:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 31 レミ・マシューズ
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 24 ボルナ・ソサ
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 12 コナー・ブラッドリー
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 アレクサンデル・イサク
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります