[9.27 プレミアリーグ第6節](シェルハースト パーク)

※23:00開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 26 クリストファー・リチャーズ

MF 2 ダニエル・ムニョス

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 10 ジェレミ・ピノ

MF 18 鎌田大地

MF 20 アダム・ウォートン

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 31 レミ・マシューズ

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 23 ジェイディー・カンボ

DF 24 ボルナ・ソサ

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 12 クリスタンタス・ウチェ

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 55 ジャスティン・デベニー

FW 9 エディ・エンケティア

監督

オリバー・グラスナー

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 12 コナー・ブラッドリー

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 9 アレクサンデル・イサク

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 18 コーディ・ガクポ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります