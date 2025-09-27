[9.27 プレミアリーグ第6節](Elland Road)

※23:00開始

<出場メンバー>

[リーズ]

先発

GK 26 カール・ダーロウ

DF 2 ジェイデン・ボーグル

DF 3 ガブリエル・グズムンドソン

DF 5 パスカル・ストライク

DF 6 ジョー・ロドン

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 18 アントン・シュタハ

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

FW 11 ブレンデン・アーロンソン

FW 19 ノア・オカフォー

控え

GK 16 イラン・メリエ

DF 15 ジャカ・ビヨル

DF 24 ジェームズ・ジャスティン

MF 7 ダニエル・ジェームズ

MF 22 田中碧

MF 44 イリア・グルエフ

FW 10 J. Piroe

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

FW 20 ジャック・ハリソン

監督

ダニエル・ファルケ

[ボーンマス]

先発

GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ

DF 3 アドリエン・トリュフォー

DF 5 マルコス・セネシ

DF 18 バフォデ・ディアカイト

DF 20 アレックス・ヒメネス

MF 10 ライアン・クリスティー

MF 12 タイラー・アダムス

MF 19 ユスティン・クライファート

MF 21 アミン・アドリ

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 エバニウソン

控え

GK 40 ウィル・デニス

DF 6 フリオ・ソレール

DF 23 ジェームス・ヒル

DF 44 V. Milosavljević

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 8 アレックス・スコット

MF 16 マーカス・タバーニアー

FW 11 ベン・ドーク

FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ

監督

アンドニ・イラオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります