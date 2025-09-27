リーズvsボーンマス スタメン発表
[9.27 プレミアリーグ第6節](Elland Road)
※23:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 18 アントン・シュタハ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 11 ブレンデン・アーロンソン
FW 19 ノア・オカフォー
控え
GK 16 イラン・メリエ
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 22 田中碧
MF 44 イリア・グルエフ
FW 10 J. Piroe
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 20 ジャック・ハリソン
監督
ダニエル・ファルケ
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 18 バフォデ・ディアカイト
DF 20 アレックス・ヒメネス
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 12 タイラー・アダムス
MF 19 ユスティン・クライファート
MF 21 アミン・アドリ
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 40 ウィル・デニス
DF 6 フリオ・ソレール
DF 23 ジェームス・ヒル
DF 44 V. Milosavljević
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 8 アレックス・スコット
MF 16 マーカス・タバーニアー
FW 11 ベン・ドーク
FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ
監督
アンドニ・イラオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります