チェルシーvsブライトン スタメン発表
[9.27 プレミアリーグ第6節](スタンフォード ブリッジ)
※23:00開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 24 リース・ジェームズ
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 25 モイセス・カイセド
FW 7 ペドロ・ネト
FW 20 ジョアン・ペドロ
FW 41 エステバン
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 27 マロ・グスト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 32 タイリーク・ジョージ
FW 38 マルク・ギウ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
エンツォ・マレスカ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 10 ジョルジニオ・ルター
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリヴィエ ボスカリ
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 9 S. Tzimas
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
