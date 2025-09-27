[9.27 プレミアリーグ第6節](エティハド スタジアム)

※23:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 33 ニコ・オライリー

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 26 サビーニョ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 ナタン・アケ

DF 82 リコ・ルイス

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 52 オスカー・ボブ

MF 63 D. Mukasa

FW 56 R. McAidoo

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[バーンリー]

先発

GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 3 Q. Hartman

DF 5 マクシム・エステーブ

DF 18 ヤルマル エクダル

DF 29 J. Laurent

MF 11 ジェイドン・アンソニー

MF 16 フロレンティーノ・ルイス

MF 17 ルーム・チャウナ

MF 24 ジョシュ・カレン

FW 9 ライル・フォスター

控え

GK 13 M. Weiß

DF 4 ジョー・ウォーラル

DF 12 バシール ハンフリーズ

MF 8 レスリー・ウゴチュク

MF 19 Z. Flemming

MF 28 ハンニバル・メイブリ

FW 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン

FW 10 マーカス エドワーズ

FW 27 アルマンド・ブロヤ

監督

スコット・パーカー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります