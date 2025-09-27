マンチェスター・Cvsバーンリー スタメン発表
[9.27 プレミアリーグ第6節](エティハド スタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 26 サビーニョ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 82 リコ・ルイス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 52 オスカー・ボブ
MF 63 D. Mukasa
FW 56 R. McAidoo
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 Q. Hartman
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 18 ヤルマル エクダル
DF 29 J. Laurent
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
MF 17 ルーム・チャウナ
MF 24 ジョシュ・カレン
FW 9 ライル・フォスター
控え
GK 13 M. Weiß
DF 4 ジョー・ウォーラル
DF 12 バシール ハンフリーズ
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 19 Z. Flemming
MF 28 ハンニバル・メイブリ
FW 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 10 マーカス エドワーズ
FW 27 アルマンド・ブロヤ
監督
スコット・パーカー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります