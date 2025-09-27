¥É¥é1¸õÊä¤Î158¥¥í±¦ÏÓ¡¡·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤¬¥í¥Ã¥Æ¤ÈÌÌÃÌ¡ÖÌÚÂ¼Åê¼ê¤¬À¨¤¤¡Ä¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ê10·î23Æü¡Ë¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÎºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬27Æü¡¢ÌîµåÉô¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ÈÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦ÅÄÃæÀ²Ìé¡¢23Ç¯3°Ì¤ÎÌÚÂ¼Í¥¿Í¤é¹âÂ´±¦ÏÓ¤Î³èÌö¤¬¸÷¤ëÆ±µåÃÄ¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿¿´¶¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥í¥Ã¥Æ¤ÎÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤Î¤³¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«¡£¡Ê¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡Ë¼«Ê¬¤Ï¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤ëÀ³Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½NPB12µåÃÄ°Ê³°¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É10µåÃÄÁ°¸å¤Î¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤â³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¡È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤Ç¤Ï¡Ê24Æü¤Ë¡ËÌÚÂ¼Åê¼ê¤¬´°Éõ¤·¤¿Æ°²è¤ò¸«¤Æ¡Ê¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Ç¡Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡ÄÀ¨¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅÄÃæ¡¢ÌÚÂ¼¤ÎÂ¾¤Ë¤âµÈÀî¤äÁáºä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥Æ¡£¹â¹»No.1Åê¼ê¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÀÐ³À¤â¼ã¼êÅê¼ê¤ÎÌö¿Ê¤¬ÌÜÎ©¤ÄµåÃÄ¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þÀÐ³À¡¡¸µµ¤¡Ê¤¤¤·¤¬¤¡¦¤²¤ó¤¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë8·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»ÅÐÊÌ»Ô½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£ËÚÊÌÀ¾¾®1Ç¯¤«¤éÇðÌÚ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¼¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢ÅÐÊÌÀ¾ÎÍÃæ¤Ç¤ÏÆ¶Ìì¸Ð¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£·òÂç¹âºê¤Ç¤Ï2Ç¯½Õ¤«¤é4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2Ç¯½Õ¤ÏÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Ì¾¤Ï½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤ò2½µ´Ö²á¤®¤Æ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤º¤Ë¡Ö¸µµ¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎ¾¿Æ¤ËÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢78¥¥í¡£±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¡£