ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡ÈÇÔÀï¤ÎÊÛ¡É¤òµñÈÝ¡ª¡©¡Ö2°Ì¤«¤é¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó²¼¤¬¤ë¡×
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤òÁè¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤µ¤ó¤Ï¡Ê¸ß¤¤¤¬¡Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÏÊªÀ¨¤¯¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤È¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¥Á¡¼¥à¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¶¯¤µ¤òÄ¾ÀÜ¾Î¤¨¤¿¤ê¡¢Éé¤±¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¿·¾±´ÆÆÄ¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÁá¤¯¤âCS¤ÎÉñÂæ¡£¤½¤·¤ÆËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤¹¤ë¥Ê¥¤¥ó¤Î»Ñ¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö2°Ì¤«¤é¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¾¯¤·¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤ë¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁ°¤À¤±¤ò¸þ¤¤¤¿¡£